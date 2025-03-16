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Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма - РИА Новости, 16.03.2025
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14:32 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html
Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма
Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма - РИА Новости, 16.03.2025
Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:32:00+03:00
2025-03-16T14:32:00+03:00
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События "Крымской весны" ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны", - сказал Аксенов РИА Новости. По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы. "Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и аэропорт "Симферополь", и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов", - подчеркнул Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250114/putin-1993718725.html
https://ria.ru/20250120/aksenov-1994559416.html
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политика, россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым
Политика, Россия, Украина, Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ООН, Республика Крым
Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма

Аксенов назвал поддержку Путина главным фактором успеха развития Крыма

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма.
Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События "Крымской весны" ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
Крым - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Путин отметил успехи Крыма с момента воссоединения с Россией
14 января, 19:06
"За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны", - сказал Аксенов РИА Новости.
По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы.
"Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и аэропорт "Симферополь", и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов", - подчеркнул Аксенов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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20 января, 10:10
 
ПолитикаРоссияУкраинаСевастопольСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинООНРеспублика Крым
 
 
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