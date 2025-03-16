https://ria.ru/20250316/krym-2005324736.html

Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма

Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма - РИА Новости, 16.03.2025

Аксенов назвал главный фактор успеха российского Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:32:00+03:00

2025-03-16T14:32:00+03:00

2025-03-16T14:32:00+03:00

политика

россия

украина

севастополь

сергей аксенов (политик)

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал поддержку президента России Владимира Путина главным фактором успеха развития российского Крыма. Крым в эти дни отмечает одиннадцатую годовщину воссоединения с Россией. События "Крымской весны" ознаменовались двумя ключевыми датами: 16 марта состоялся общекрымский референдум, а уже 18 марта был подписан договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации и образовании двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. "За эти 11 лет мы привыкли жить в экстремальном режиме, что ни год, то новый вызов. Но ничего, справляемся. Сказать, что все безоблачно, было бы, конечно, неправдой. Но в целом итоги вполне достойные. Об этом говорят и ключевые макроэкономические показатели. Но это не значит, что все у нас безоблачно. Проблем много, они есть в каждой сфере. Стараемся выявлять и решать их оперативно, в том числе при помощи федерального центра. А главным фактором всех успехов была и остается поддержка президента страны", - сказал Аксенов РИА Новости. По его словам, главные основы новой инфраструктуры полуострова уже созданы. "Это и Крымский мост, и трасса "Таврида", и аэропорт "Симферополь", и энергомост, и новые электростанции. Всего за период реализации федеральной программы социально-экономического развития полуострова введено в эксплуатацию боле 500 объектов", - подчеркнул Аксенов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250114/putin-1993718725.html

https://ria.ru/20250120/aksenov-1994559416.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, севастополь, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон, республика крым