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"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма - РИА Новости, 16.03.2025
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https://ria.ru/20250316/krym-2005276573.html
"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма
"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма - РИА Новости, 16.03.2025
"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма
Военнослужащие группировки войск "Днепр" провели боевое слаживание на береговых укреплениях западного побережья Крыма, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T06:39:00+03:00
2025-03-16T06:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" провели боевое слаживание на береговых укреплениях западного побережья Крыма, передаёт корреспондент РИА Новости. "Воздействуют БПЛА дальнего действия, ударные и реактивные БПЛА. По береговой линии немного меньше применяются безэкипажные катера", - сообщил командир батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Символ". Подразделения "Днепра" постоянно ведут тренировки по отражению атак противника в береговой зоне. Личный состав готовится к противодействию ДРГ противника, также ведется подготовка предполагаемых рубежей для выхода и действия на них маневренных мобильных групп. "Ждем противника, знаем то, что он не пройдет… Он думает, что он на шаг впереди нас - а мы на два впереди его", - сказал офицер с позывным "Комиссар".
https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html
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безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым
"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма

Военные "Днепра" провели слаживание на береговой оборонительной линии в Крыму

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" провели боевое слаживание на береговых укреплениях западного побережья Крыма, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Воздействуют БПЛА дальнего действия, ударные и реактивные БПЛА. По береговой линии немного меньше применяются безэкипажные катера", - сообщил командир батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Символ".
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Инструктора "Днепра" тренируют бойцов в Запорожской области
15 марта, 05:09
Подразделения "Днепра" постоянно ведут тренировки по отражению атак противника в береговой зоне. Личный состав готовится к противодействию ДРГ противника, также ведется подготовка предполагаемых рубежей для выхода и действия на них маневренных мобильных групп.
"Ждем противника, знаем то, что он не пройдет… Он думает, что он на шаг впереди нас - а мы на два впереди его", - сказал офицер с позывным "Комиссар".
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
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