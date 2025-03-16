https://ria.ru/20250316/krym-2005276573.html

"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма

"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма - РИА Новости, 16.03.2025

"Днепр" провел боевое слаживание на западе Крыма

Военнослужащие группировки войск "Днепр" провели боевое слаживание на береговых укреплениях западного побережья Крыма, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T06:39:00+03:00

2025-03-16T06:39:00+03:00

2025-03-16T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 16 мар - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" провели боевое слаживание на береговых укреплениях западного побережья Крыма, передаёт корреспондент РИА Новости. "Воздействуют БПЛА дальнего действия, ударные и реактивные БПЛА. По береговой линии немного меньше применяются безэкипажные катера", - сообщил командир батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Символ". Подразделения "Днепра" постоянно ведут тренировки по отражению атак противника в береговой зоне. Личный состав готовится к противодействию ДРГ противника, также ведется подготовка предполагаемых рубежей для выхода и действия на них маневренных мобильных групп. "Ждем противника, знаем то, что он не пройдет… Он думает, что он на шаг впереди нас - а мы на два впереди его", - сказал офицер с позывным "Комиссар".

https://ria.ru/20250315/trenirovki-2005143882.html

https://ria.ru/20250123/shturmoviki-1995064884.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым