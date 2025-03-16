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Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
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14:54 16.03.2025 (обновлено: 16:33 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/krizis-2005327782.html
Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине
Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине
Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:54:00+03:00
2025-03-16T16:33:00+03:00
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе обсудил кризис на Украине, сообщил МИД Катара по итогам встречи. "Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - говорится в сообщении. "Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе", - отметили в министерстве. В ведомстве указали, что премьер-министр снова заявил о позиции Катара по поддержке всех усилий ради поиска мирного решения конфликта.
https://ria.ru/20250308/katar-2003751065.html
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в мире, катар, россия, доха, денис мантуров
В мире, Катар, Россия, Доха, Денис Мантуров
Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине

Мантуров в Дохе обсудил с премьером Катара украинский кризис

© Фото : Правительство РоссииЗаседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Правительство России
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе обсудил кризис на Украине, сообщил МИД Катара по итогам встречи.
"Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - говорится в сообщении.
"Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе", - отметили в министерстве.
В ведомстве указали, что премьер-министр снова заявил о позиции Катара по поддержке всех усилий ради поиска мирного решения конфликта.
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Премьер Катара оценил действия Трампа по урегулированию на Украине
8 марта, 00:36
 
В миреКатарРоссияДохаДенис Мантуров
 
 
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