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Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине

Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине - РИА Новости, 16.03.2025

Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине

Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:54:00+03:00

2025-03-16T14:54:00+03:00

2025-03-16T16:33:00+03:00

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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе обсудил кризис на Украине, сообщил МИД Катара по итогам встречи. "Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - говорится в сообщении. "Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе", - отметили в министерстве. В ведомстве указали, что премьер-министр снова заявил о позиции Катара по поддержке всех усилий ради поиска мирного решения конфликта.

https://ria.ru/20250308/katar-2003751065.html

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в мире, катар, россия, доха, денис мантуров