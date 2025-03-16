Мантуров обсудил с премьером Катара кризис на Украине
Мантуров в Дохе обсудил с премьером Катара украинский кризис
© Фото : Правительство РоссииЗаседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
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ДОХА, 16 мар — РИА Новости. Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров во время встречи с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Дохе обсудил кризис на Украине, сообщил МИД Катара по итогам встречи.
"Глава совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани принял сегодня первого вице-премьера правительства Российской Федерацией, который в настоящее время находится в стране с визитом", - говорится в сообщении.
"Во время встречи они обсудили сотрудничество между двумя странами, пути его укрепления и развития, особенно в сферах торговли, экономики и технологий. Они обсудили последнее развитие событий в российско-украинском кризисе", - отметили в министерстве.
В ведомстве указали, что премьер-министр снова заявил о позиции Катара по поддержке всех усилий ради поиска мирного решения конфликта.