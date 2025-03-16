https://ria.ru/20250316/kosmos-2005277296.html

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС - РИА Новости, 16.03.2025

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции на странице SpaceX в... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T07:14:00+03:00

2025-03-16T07:14:00+03:00

2025-03-16T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым пристыковался к Международной космической станции, следует из трансляции на странице SpaceX в соцсети Х."Dragon успешно пристыковался к МКС", — отметил представитель SpaceX.Состыковка состоялась в 07:04 утра.В ночь на субботу Роскосмос сообщил, что вывод аппарата на заданную орбиту прошел штатно.В субботу Crew Dragon с россиянином на борту стартовал к МКС, он же вернет застрявших на станции на девять месяцев астронавтов. Кроме Пескова, в составе экипажа — астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня 2024 года. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, поэтому Starliner вернулся на Землю без экипажа.Президент США Дональд Трамп обвинил в случившемся предшественника Джо Байдена, поскольку возвращение астронавтов неоднократно откладывалось. Нынешний глава Белого дома заявил, что лично просил главу SpaceX Илона Маска помочь экипажу Starliner, который долгие месяцы остается на орбите. Миллиардер утверждал, что администрация Байдена отказалась от его предложения вернуть астронавтов прошлой осенью.О том, что Crew-10 вылетит к МКС в марте, стало известно в декабре. Застрявшие астронавты вернутся вместе с экипажем миссии Crew-9, который прибыл на МКС в конце сентября.

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https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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