https://ria.ru/20250316/koreya-2005295644.html

Санкции против России и роботизация вызвали снижение зарплат в Южной Корее

Санкции против России и роботизация вызвали снижение зарплат в Южной Корее - РИА Новости, 16.03.2025

Санкции против России и роботизация вызвали снижение зарплат в Южной Корее

Размер реальных зарплат в Южной Корее в прошлом году так и не смог восстановиться до уровней 2021 года, несмотря на рост после двух лет снижения, выяснило РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:11:00+03:00

2025-03-16T11:11:00+03:00

2025-03-16T11:57:00+03:00

экономика

россия

южная корея

китай

ильяс зарипов

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Размер реальных зарплат в Южной Корее в прошлом году так и не смог восстановиться до уровней 2021 года, несмотря на рост после двух лет снижения, выяснило РИА Новости, изучив данные Минтруда страны. По мнению опрошенных агентством экспертов, это может быть связано с роботизацией и санкциями против России. Согласно данным министерства труда Республики Корея, среднемесячная реальная зарплата в стране начала снижаться в 2022 году после многих лет роста. Тогда она упала на 0,2% до 3,592 миллиона вон с 3,599 миллиона вон в 2021 году. Затем, в 2023 году, снижение составило 1,1% - до 3,554 миллиона вон. По итогам прошлого года зарплаты вновь стали расти, однако прирост на 0,5% не помог вернуть их на уровень 2021 года - реальная заработная плата в этом году составила только 3,573 миллиона вон. Влияние антироссийских санкций Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов считает, что на снижение реального уровня заработной платы в Южной Корее повлияли несколько факторов. Во-первых, это санкции против России, из-за которых снизились объемы экспорта страны, прежде всего, электроники и оборудования. "Это привело к резкому падению доходов южнокорейских компаний и сокращению ими расходов, что привело к увольнениям и снижению доходов наемного персонала", - объяснил Зарипов. С коллегой согласна и доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Она отметила, что из-за введения санкций произошел значительный разрыв связей России с компаниями из Южной Кореи, что привело к частичному спаду экономической активности в Корее в 2022 и 2023 годах. Зарипов добавляет, что сейчас многие экспортно ориентированные компании из Кореи стремятся вновь вернуться на перспективный и высокодоходный российский рынок, но их места уже заняты конкурентами из Китая, Турции, российскими производителями и другими. "Безболезненно занять прежние позиции, полагаю, что у них не получится", - считает он. Южнокорейское министерство промышленности, торговли и ресурсов в конце декабря 2023 года объявило о расширении списка товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию ограничен, до 1159 позиций. Под новые экспортные ограничения, которые вступили в силу 24 февраля, во вторую годовщину начала специальной военной операции на Украине, попали тяжелая строительная техника, металлообрабатывающие станки, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты, а также все автомобили с объемом двигателя, превышающим 2 литра. В сентябре 2024 года список был расширен до 1402 позиций. Роботизация и образованная молодежь Второй причиной сокращения зарплат Зарипов называет ускоренную роботизацию, особенно в среднем и малом бизнесе. Она снижает спрос на низкоквалифицированную рабочую силу, которой работодателю нужно повышать зарплаты из-за инфляции, а еще платить соцвыплаты и налоги. В-третьих, добавляет Зарипов, в Корее избыток людей с высшим образованием, претендующих сразу на высокую зарплату, которую работодатель не готов платить. Так, среди молодых людей 24-34 лет более 70% имеют высшее образование, но многие не могут найти работу по специальности. "Это дает возможность работодателю тормозить с повышением заработной платы уже трудоустроенным сотрудникам", - пояснил он. Кроме того, в экономике Южной Кореи существует много нерешенных вопросов, включая демографический кризис и увеличивающийся с каждым годом государственный долг к ВВП страны, обращает внимание Новикова. По ее мнению, это также накладывает свои ограничения на рост заработной платы в экономике. Помимо падающей зарплаты, в Корее растет безработица на фоне усиливающейся инфляции, добавляет Зарипов. "Промышленные предприятия испытывают проблемы со сбытом, особенно экспортной продукции. Все это отголоски непредусмотрительных политических решений, когда правительства западных стран, включая их союзников, как Южная Корея, вынуждали свои компании отказываться от финансово выгодных, заработанных годами позиций на российском рынке, добровольно оставляя их конкурентам", - заключил он.

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южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, южная корея, китай, ильяс зарипов, рэу имени г. в. плеханова