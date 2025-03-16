Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Уиткофф: Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.
"Президент использует для описания временных рамок слово "недели", — сказал он.
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Другие заявления Уиткоффа:
- урегулирования конфликта хотят и в Москве, и Киеве, стороны готовы обсудить детали договоренностей;
- встреча с Владимиром Путиным была позитивной, сосредоточенной на поиске решений по украинскому кризису;
- Россия и США сокращают дистанцию в переговорах по Украине;
- Путин и Трамп могут созвониться на следующей неделе.
В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Мирные переговоры по Украине
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.