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Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф - РИА Новости, 16.03.2025
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16:15 16.03.2025 (обновлено: 17:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/konflikt-2005342505.html
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф - РИА Новости, 16.03.2025
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф
Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:15:00+03:00
2025-03-16T17:32:00+03:00
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россия
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN."Президент использует для описания временных рамок слово "недели", — сказал он.Другие заявления Уиткоффа:В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
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в мире, украина, россия, сша, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, москва, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Вооруженные силы Украины
Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

Уиткофф: Трамп ожидает разрешения конфликта на Украине в течение недель

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.
"Президент использует для описания временных рамок слово "недели", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
Другие заявления Уиткоффа:
  • урегулирования конфликта хотят и в Москве, и Киеве, стороны готовы обсудить детали договоренностей;
  • встреча с Владимиром Путиным была позитивной, сосредоточенной на поиске решений по украинскому кризису;
  • Россия и США сокращают дистанцию в переговорах по Украине;
  • Путин и Трамп могут созвониться на следующей неделе.
В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00

Мирные переговоры по Украине

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
 
В миреУкраинаРоссияСШАСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинМоскваВооруженные силы Украины
 
 
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