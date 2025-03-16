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Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф - РИА Новости, 16.03.2025

Трамп ожидает конца конфликта на Украине в течение недель, заявил Уиткофф

Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:15:00+03:00

2025-03-16T16:15:00+03:00

2025-03-16T17:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель, заявил его спецпосланник Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN."Президент использует для описания временных рамок слово "недели", — сказал он.Другие заявления Уиткоффа:В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. По словам помощника президента Юрия Ушакова, в этом случае заблокированным войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

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https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

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