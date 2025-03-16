https://ria.ru/20250316/koktebel-2005297606.html

Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле - РИА Новости, 16.03.2025

Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T11:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Подписаны два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Коктебеля с общим объемом инвестиций 705 млн рублей. Это строительство туристического комплекса и базы отдыха", - сказал Аксенов агентству. По его словам, проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки и другой инфраструктуры, объектов питания, зеленых зон. Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в поселке также идет реконструкция набережной и строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. "Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок ввода в эксплуатацию набережной и КОС в Коктебеле – декабрь 2026 года", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20250302/krym-2002534044.html

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коктебель, россия, сергей аксенов (политик), общество