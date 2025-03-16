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Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле - РИА Новости, 16.03.2025
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Туризм
 
11:15 16.03.2025 (обновлено: 11:17 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/koktebel-2005297606.html
Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле
Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле - РИА Новости, 16.03.2025
Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле
Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T11:15:00+03:00
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туризм
коктебель
россия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов. "Подписаны два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Коктебеля с общим объемом инвестиций 705 млн рублей. Это строительство туристического комплекса и базы отдыха", - сказал Аксенов агентству. По его словам, проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки и другой инфраструктуры, объектов питания, зеленых зон. Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в поселке также идет реконструкция набережной и строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов. "Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок ввода в эксплуатацию набережной и КОС в Коктебеле – декабрь 2026 года", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20250302/krym-2002534044.html
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коктебель, россия, сергей аксенов (политик), общество
Туризм, Коктебель, Россия, Сергей Аксенов (политик), Общество
Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле

Туристический комплекс и базу отдыха построят в Коктебеле за 705 млн рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Туристический комплекс и базу отдыха построят в поселке Коктебель на юго-востоке Крыма с общим объемом инвестиций 705 млн рублей, сообщил РИА Новости глава республики Сергей Аксенов.
"Подписаны два соглашения о реализации инвестиционных проектов на территории Коктебеля с общим объемом инвестиций 705 млн рублей. Это строительство туристического комплекса и базы отдыха", - сказал Аксенов агентству.
По его словам, проектами предусмотрено создание номерного фонда, бассейна, автомобильной парковки и другой инфраструктуры, объектов питания, зеленых зон.
Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в поселке также идет реконструкция набережной и строительство очистных сооружений с системой разводящих коллекторов.
"Согласно плану-графику, утвержденному Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, срок ввода в эксплуатацию набережной и КОС в Коктебеле – декабрь 2026 года", - подчеркнул Аксенов.
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ТуризмКоктебельРоссияСергей Аксенов (политик)Общество
 
 
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