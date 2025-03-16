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Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России - РИА Новости, 16.03.2025
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04:06 16.03.2025 (обновлено: 04:09 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kndr-2005271542.html
Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России
Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России - РИА Новости, 16.03.2025
Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 15 марта встретилась с делегацией МИД России передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:06:00+03:00
2025-03-16T04:09:00+03:00
россия
андрей руденко
в мире
кндр (северная корея)
чхве сон хи
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СЕУЛ, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 15 марта встретилась с делегацией МИД России передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее сообщалось, что делегация МИД РФ во главе с заместителем министра Андреем Руденко приехала с визитом в КНДР. Сообщается, что министр провела "дружескую беседу" с делегацией, визит которой назван "протокольным". "Во встрече приняли участие сотрудники министерства иностранных дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР", - пишет ЦТАК. Также сообщается, что в субботу прошли переговоры между заместителями министров иностранных дел КНДР и России. "Переговоры между заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко состоялись 15 марта в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК. В переговорах также приняли участие сотрудники МИД КНДР, члены российской делегации МИД, а также посол РФ в КНДР. "Стороны подробно обсудили практические меры по активизации двустороннего обмена и сотрудничества в соответствии с договорённостями, достигнутыми на историческом саммите КНДР и России в июне 2024 года, а также в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами", - пишет агентство. Кроме того, были согласованы шаги по укреплению "взаимной поддержки и сотрудничества на международной арене". Отмечается, что переговоры прошли в "дружественной атмосфере".
https://ria.ru/20250301/yna-2002428483.html
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россия, андрей руденко, в мире, кндр (северная корея), чхве сон хи
Россия, Андрей Руденко, В мире, КНДР (Северная Корея), Чхве Сон Хи
Глава МИД КНДР встретилась с делегацией МИД России

ЦТАК: глава МИД КНДР Чхве Сон Хи встретилась с делегацией МИД России

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи
Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 15 марта встретилась с делегацией МИД России передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что делегация МИД РФ во главе с заместителем министра Андреем Руденко приехала с визитом в КНДР.
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Сообщается, что министр провела "дружескую беседу" с делегацией, визит которой назван "протокольным".
"Во встрече приняли участие сотрудники министерства иностранных дел, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР", - пишет ЦТАК.
Также сообщается, что в субботу прошли переговоры между заместителями министров иностранных дел КНДР и России.
"Переговоры между заместителем министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю и заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко состоялись 15 марта в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК.
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В переговорах также приняли участие сотрудники МИД КНДР, члены российской делегации МИД, а также посол РФ в КНДР.
"Стороны подробно обсудили практические меры по активизации двустороннего обмена и сотрудничества в соответствии с договорённостями, достигнутыми на историческом саммите КНДР и России в июне 2024 года, а также в духе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами", - пишет агентство.
Кроме того, были согласованы шаги по укреплению "взаимной поддержки и сотрудничества на международной арене".
Отмечается, что переговоры прошли в "дружественной атмосфере".
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