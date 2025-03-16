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Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
16:49 16.03.2025 (обновлено: 18:32 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html
Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия
Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025
Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина), умершего в ночь на... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T16:49:00+03:00
2025-03-16T18:32:00+03:00
религия
оптина пустынь
москва
орловская область
алексей ноздрин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина), умершего в ночь на 16 марта, во время освящения московского храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербургской - Патриаршего подворья в Бескудникове города Москвы и Божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме. На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия", - сообщили в патриаршей пресс-службе. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
https://ria.ru/20250316/kalendar-1984676783.html
оптина пустынь
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Патриарх в московском храме блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове
Патриарх в московском храме блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове
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оптина пустынь, москва, орловская область, алексей ноздрин, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Оптина пустынь, Москва, Орловская область, Алексей Ноздрин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия

Патриарх Кирилл помолился об упокоении схиархимандрита Илия в Бескудникове

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина), умершего в ночь на 16 марта, во время освящения московского храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове.
"Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербургской - Патриаршего подворья в Бескудникове города Москвы и Божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме. На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия", - сообщили в патриаршей пресс-службе.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
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