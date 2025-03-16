https://ria.ru/20250316/kirill-2005346373.html

Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия

Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия - РИА Новости, 16.03.2025

Патриарх Кирилл помолился об упокоении духовника схиархимандрита Илия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина), умершего в ночь на... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T16:49:00+03:00

2025-03-16T16:49:00+03:00

2025-03-16T18:32:00+03:00

религия

оптина пустынь

москва

орловская область

алексей ноздрин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении своего духовника и духовника Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина), умершего в ночь на 16 марта, во время освящения московского храма блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма блаженной Ксении Петербургской - Патриаршего подворья в Бескудникове города Москвы и Божественную литургию святителя Василия Великого в новоосвященном храме. На заупокойной ектении были вознесены молитвы о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия", - сообщили в патриаршей пресс-службе. Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

https://ria.ru/20250316/kalendar-1984676783.html

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орловская область

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Патриарх в московском храме блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове Патриарх в московском храме блаженной Ксении Петербургской в Бескудникове 2025-03-16T16:49 true PT2M37S

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оптина пустынь, москва, орловская область, алексей ноздрин, патриарх кирилл (владимир гундяев)