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ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец

ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец - РИА Новости, 16.03.2025

ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец

Артиллерия ВСУ уничтожила практически все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:30:00+03:00

2025-03-16T20:30:00+03:00

2025-03-16T20:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

сумская область

валерий герасимов

владимир путин

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ИВАШКОВСКИЙ (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Артиллерия ВСУ уничтожила практически все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" с позывным "Ральф". Как сообщало МО РФ, во вторник подразделения группировки ВС РФ "Север" в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов Курской области, в том числе Ивашковский и Правду. "Это, видите, в основном артиллерия работала дальнего действия, то есть, когда наши сюда парни заходили, войска когда продвигались здесь, они (ВСУ - ред.) отсекали наше продвижение и дальнобойными орудиями работали сюда. Пытались как-то заметить продвижение", - рассказал боец. Он уточнил, что мирного населения в этих двух населенных пунктах на тот момент уже не было, людей эвакуировали. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

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Последствия обстрела ВСУ в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области Артиллерия ВСУ практически уничтожила все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» с позывным «Ральф». 2025-03-16T20:30 true PT1M15S

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безопасность, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины