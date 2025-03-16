https://ria.ru/20250316/khutora-2005375440.html
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец - РИА Новости, 16.03.2025
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец
Артиллерия ВСУ уничтожила практически все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T20:30:00+03:00
2025-03-16T20:30:00+03:00
2025-03-16T20:30:00+03:00
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ИВАШКОВСКИЙ (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Артиллерия ВСУ уничтожила практически все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" с позывным "Ральф". Как сообщало МО РФ, во вторник подразделения группировки ВС РФ "Север" в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов Курской области, в том числе Ивашковский и Правду. "Это, видите, в основном артиллерия работала дальнего действия, то есть, когда наши сюда парни заходили, войска когда продвигались здесь, они (ВСУ - ред.) отсекали наше продвижение и дальнобойными орудиями работали сюда. Пытались как-то заметить продвижение", - рассказал боец. Он уточнил, что мирного населения в этих двух населенных пунктах на тот момент уже не было, людей эвакуировали. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html
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Последствия обстрела ВСУ в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области
Артиллерия ВСУ практически уничтожила все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» группировки войск «Север» с позывным «Ральф».
2025-03-16T20:30
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безопасность, россия, курская область, сумская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Сумская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВСУ уничтожили почти все дома в двух хуторах в Курской области, заявил боец
Боец спецназа "Ахмат": ВСУ уничтожили почти все дома в 2 хуторах Курской области
ИВАШКОВСКИЙ (Курская обл.), 16 мар - РИА Новости. Артиллерия ВСУ уничтожила практически все дома в хуторах Ивашковский и Правда в Курской области, пытаясь остановить продвижение российских сил, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" с позывным "Ральф".
Как сообщало МО РФ, во вторник подразделения группировки ВС РФ "Север" в ходе наступательных действий освободили 12 населенных пунктов Курской области, в том числе Ивашковский и Правду.
"Это, видите, в основном артиллерия работала дальнего действия, то есть, когда наши сюда парни заходили, войска когда продвигались здесь, они (ВСУ - ред.) отсекали наше продвижение и дальнобойными орудиями работали сюда. Пытались как-то заметить продвижение", - рассказал боец.
Он уточнил, что мирного населения в этих двух населенных пунктах на тот момент уже не было, людей эвакуировали.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.