https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html

Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром

Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром - РИА Новости, 16.03.2025

Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром

Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T15:46:00+03:00

2025-03-16T15:46:00+03:00

2025-03-16T16:16:00+03:00

экономика

россия

катар

москва

денис мантуров

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству."В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров.Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия.По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий."Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.

https://ria.ru/20250316/katar-2005340929.html

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катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, катар, москва, денис мантуров