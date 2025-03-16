Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 16.03.2025 (обновлено: 16:16 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром - РИА Новости, 16.03.2025
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:46:00+03:00
2025-03-16T16:16:00+03:00
экономика
россия
катар
москва
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338981_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_78373ba8c1281f74db870df5418b7ddd.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству."В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров.Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия.По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий."Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.
https://ria.ru/20250316/katar-2005340929.html
россия
катар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338981_85:0:577:369_1920x0_80_0_0_2e907df6d3f9c180725984bb47655429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, катар, москва, денис мантуров
Экономика, Россия, Катар, Москва, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром

Мантуров: Россия рассматривает локализацию производства лекарств в Катаре

© Фото : Правительство РоссииДенис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи
Денис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Правительство России
Денис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
«
"В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров.
Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия.
По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий.
"Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.
Первый заместитель главы правительства РФ Денис Мантуров и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани во время заседания. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Россия организует морские контейнерные линии в Катар, сообщил Мантуров
Вчера, 16:03
 
ЭкономикаРоссияКатарМоскваДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала