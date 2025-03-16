https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром - РИА Новости, 16.03.2025
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:46:00+03:00
2025-03-16T15:46:00+03:00
2025-03-16T16:16:00+03:00
экономика
россия
катар
москва
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338981_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_78373ba8c1281f74db870df5418b7ddd.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия помимо поставки лекарственных средств в Катар рассматривает возможность локализации производства в стране, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству."В качестве взаимовыгодных проектов в фармацевтической сфере рассматриваем не только поставку широкой номенклатуры лекарственных средств, но и локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий", — отметил Мантуров.Он добавил, что возможности для кооперации между Россией и Катаром открывается и в области судостроения, в частности, это касается российских разработок пассажирских судов на подводных крыльях, а также электрических бесшумных судов, которые успешно эксплуатирует Россия.По словам Мантурова, потенциал для развития взаимоотношений наблюдается и в области цифровых технологий."Ёмкий потенциал содержит в себе взаимодействие в сфере цифровых технологий. Российские компании обладают уникальными разработками в области искусственного интеллекта, интернета вещей и решений в сфере информационной безопасности. Особо выделю возможности для сотрудничества Москвы и Дохи на таком актуальном направлении, как технологии "умного города", - подчеркнул Мантуров.
https://ria.ru/20250316/katar-2005340929.html
россия
катар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338981_85:0:577:369_1920x0_80_0_0_2e907df6d3f9c180725984bb47655429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, катар, москва, денис мантуров
Экономика, Россия, Катар, Москва, Денис Мантуров
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Мантуров: Россия рассматривает локализацию производства лекарств в Катаре