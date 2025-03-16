https://ria.ru/20250316/karlson-2005309050.html

Такер Карлсон сделал заявление о Путине

Такер Карлсон сделал заявление о Путине - РИА Новости, 16.03.2025

Такер Карлсон сделал заявление о Путине

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:44:00+03:00

2025-03-16T12:44:00+03:00

2025-03-16T17:00:00+03:00

в мире

россия

такер карлсон

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом."За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", — сказал он в ответ на заявление журналиста Клейтона Морриса о том, что Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить. Карлсон добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.

https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html

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в мире, россия, такер карлсон, владимир путин