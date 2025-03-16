Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон сделал заявление о Путине - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 16.03.2025 (обновлено: 17:00 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/karlson-2005309050.html
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон сделал заявление о Путине - РИА Новости, 16.03.2025
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:44:00+03:00
2025-03-16T17:00:00+03:00
в мире
россия
такер карлсон
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом."За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", — сказал он в ответ на заявление журналиста Клейтона Морриса о том, что Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить. Карлсон добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире. В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, такер карлсон, владимир путин
В мире, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин
Такер Карлсон сделал заявление о Путине

Такер Карлсон заявил, что уважает Путина за сохранение России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом.

"За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", — сказал он в ответ на заявление журналиста Клейтона Морриса о том, что Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить.

Карлсон добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире.

В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
Президент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом
Вчера, 08:58
 
В миреРоссияТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала