Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Такер Карлсон заявил, что уважает Путина за сохранение России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что уважает президента Владимира Путина за его патриотизм. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом.
"За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", — сказал он в ответ на заявление журналиста Клейтона Морриса о том, что Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить.
Карлсон добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
"За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной", — сказал он в ответ на заявление журналиста Клейтона Морриса о том, что Джордж Сорос хочет дестабилизировать ситуацию в России, чтобы ее развалить.
Карлсон добавил, что у Москвы больше ядерного оружия, чем у любой другой страны в мире.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.