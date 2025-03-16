https://ria.ru/20250316/kalmykija-2005385832.html

СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии

СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии - РИА Новости, 16.03.2025

СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии

Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в Сарпинском районе Калмыкии, сообщает СК России. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T22:53:00+03:00

2025-03-16T22:53:00+03:00

2025-03-16T22:54:00+03:00

происшествия

россия

сарпинский район

республика калмыкия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в Сарпинском районе Калмыкии, сообщает СК России. "В Сарпинском районе обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Глава ведомства поручил руководителю республиканского СУСК России представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Как сообщал Telegram-канал Baza, подросток покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома.

https://ria.ru/20240814/podrostok-1966160130.html

россия

сарпинский район

республика калмыкия

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происшествия, россия, сарпинский район, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)