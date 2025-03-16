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СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии - РИА Новости, 16.03.2025
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22:53 16.03.2025 (обновлено: 22:54 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/kalmykija-2005385832.html
СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии
СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии - РИА Новости, 16.03.2025
СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии
Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в Сарпинском районе Калмыкии, сообщает СК России. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T22:53:00+03:00
2025-03-16T22:54:00+03:00
происшествия
россия
сарпинский район
республика калмыкия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в Сарпинском районе Калмыкии, сообщает СК России. "В Сарпинском районе обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Глава ведомства поручил руководителю республиканского СУСК России представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах. Как сообщал Telegram-канал Baza, подросток покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома.
https://ria.ru/20240814/podrostok-1966160130.html
россия
сарпинский район
республика калмыкия
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происшествия, россия, сарпинский район, республика калмыкия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сарпинский район, Республика Калмыкия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после смерти подростка в Калмыкии

СК завел дело после смерти подростка в Калмыкии после унижения старшеклассниками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в Сарпинском районе Калмыкии, сообщает СК России.
Сарпинском районе обнаружено тело несовершеннолетнего. По данному факту следственными органами СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Глава ведомства поручил руководителю республиканского СУСК России представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщал Telegram-канал Baza, подросток покончил с собой после того, как его избили и унизили на камеру старшеклассники. Мальчика нашли мертвым у него дома.
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ПроисшествияРоссияСарпинский районРеспублика КалмыкияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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