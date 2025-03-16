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На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре
На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре - РИА Новости, 16.03.2025
На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре
Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:58:00+03:00
2025-03-16T12:58:00+03:00
2025-03-16T16:55:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. "Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают родителей погибших детей, устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.
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происшествия, здоровье - общество, россия, ямальский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Ямальский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре
Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямала, возбуждено уголовное дело