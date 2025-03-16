https://ria.ru/20250316/jamal-2005310792.html

На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре

На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре - РИА Новости, 16.03.2025

На Ямале двое детей насмерть замерзли в тундре

Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:58:00+03:00

2025-03-16T12:58:00+03:00

2025-03-16T16:55:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

ямальский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005324002_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_54d9fd7ab548cb1d5ed412019d86c4b8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей насмерть замерзли в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. "Предварительно установлено, что в период с 14 марта на 15 марта текущего года в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего от переохлаждения наступила их смерть", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают родителей погибших детей, устанавливают обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250315/rebenok-2005235445.html

россия

ямальский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, россия, ямальский район, следственный комитет россии (ск рф)