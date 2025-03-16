https://ria.ru/20250316/iran-2005377249.html

Иран осудил удары США по Йемену

Иран осудил удары США по Йемену - РИА Новости, 16.03.2025

Иран осудил удары США по Йемену

Военная агрессия Вашингтона и Лондона против народа Йемена является грубым нарушением Устава ООН и международного права, заявил официальный представитель... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:44:00+03:00

2025-03-16T20:44:00+03:00

2025-03-16T20:44:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Военная агрессия Вашингтона и Лондона против народа Йемена является грубым нарушением Устава ООН и международного права, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Ранее в воскресенье министерство здравоохранения правительства, созданного властями северного Йемена, сообщило, что более 30 человек погибли в Йемене в результате массированных воздушных атак США на разные провинции на севере и в центральной части страны. "Отмечая, что военная агрессия США и Великобритании является грубым нарушением принципов Устава ООН и основополагающих норм международного права, касающихся запрета на использование силы, а также (проявления - ред.) уважения к территориальной целостности и национальному суверенитету стран, представитель министерства иностранных дел напомнил об ответственности ООН и Совета Безопасности (ООН - ред.) в отношении борьбы с нарушениями и угрозами международному миру и безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на официальном Telegram-канале ведомства. Официальный представитель МИД исламской республики решительно осудил авиаудары США и Великобритании по различным областям Йемена, повлекшие за собой гибель и получение ранений десятками людей. Он назвал продолжение оккупации Палестины Израилем при всесторонней поддержке последнего со стороны США, Великобритании и ряда других стран Запада причиной нестабильности в регионе Западной Азии и отметил, что "мир и безопасность на региональном и международном (уровне - ред.) подвергаются беспрецедентной опасности". Багаи напомнил правительствам и международным ассоциациям об их юридической и моральной ответственности в борьбе с геноцидом палестинцев и призвал к принятию срочных мер в этом вопросе. В настоящее время удары военной авиации США по территории Йемена продолжаются. Налеты совершаются на северную провинцию Саада, которая считается оплотом хуситов, также удары были нанесены по провинции Маариб на северо-востоке страны, которая частично находится под контролем международно признанного правительства Йемена. Ранее йеменский источник сообщил РИА Новости, что в результате ударов США по густонаселенным районам столицы Йемена Саны погибли 13 человек и девять получили ранения, ещё, по меньшей мере, шесть человек погибли до этого в городе Саада, из них четверо детей и одна женщина в результате бомбежки двух жилых зданий на севере города.

https://ria.ru/20250316/khusity-2005373013.html

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