https://ria.ru/20250316/iran-2005261996.html

Ответ Ирана на реализованную угрозу будет сокрушительным, заявили в КСИР

Ответ Ирана на реализованную угрозу будет сокрушительным, заявили в КСИР - РИА Новости, 16.03.2025

Ответ Ирана на реализованную угрозу будет сокрушительным, заявили в КСИР

Ответ Ирана на реализованную угрозу будет резким и сокрушительным, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, специальные... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:36:00+03:00

2025-03-16T01:36:00+03:00

2025-03-16T01:36:00+03:00

в мире

иран

тегеран (город)

сша

хосейн салами

дональд трамп

g7

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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Ответ Ирана на реализованную угрозу будет резким и сокрушительным, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, специальные подразделения ВС) Ирана Хосейн Салами, его слова передает агентство IRNA. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "Мы решительно противостоим любой угрозе, и, если угроза любого рода будет реализована, мы ответим самым жестким образом. Ответим резко, сокрушительно и разрушительно", – передает слова Салами агентство. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/kreml-2004986827.html

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), сша, хосейн салами, дональд трамп, g7