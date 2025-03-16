Иран высказал позицию по украинскому конфликту
МИД Ирана заявил, что Тегеран не вмешивается в конфликт на Украине
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран не вмешивается в конфликт на Украине, странам Большой Семерки следует изменить свою ошибочную политику и перестать быть надменными, говорится в официальном сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
""(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, отклонив новые безответственные заявления "большой семерки" против Ирана относительно конфликта на Украине, напомнил о позиции Ирана по этому вопросу, заключающейся в неприемлемости войны и в необходимости завершения конфликта путем диалога и дипломатических переговоров между сторонами, и заявил, что исламская республика никаким образом не вмешивается в конфликт на Украине, а обвинителям следовало бы вместо продолжения поиска виноватых убрать свою надменность и изменить свою ошибочную политику", – сообщает МИД ИРИ.
Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
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