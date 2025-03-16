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Иран высказал позицию по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.03.2025
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01:22 16.03.2025 (обновлено: 01:29 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/iran-2005261393.html
Иран высказал позицию по украинскому конфликту
Иран высказал позицию по украинскому конфликту - РИА Новости, 16.03.2025
Иран высказал позицию по украинскому конфликту
Иран не вмешивается в конфликт на Украине, странам Большой Семерки следует изменить свою ошибочную политику и перестать быть надменными, говорится в официальном РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:22:00+03:00
2025-03-16T01:29:00+03:00
в мире
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран не вмешивается в конфликт на Украине, странам Большой Семерки следует изменить свою ошибочную политику и перестать быть надменными, говорится в официальном сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. ""(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, отклонив новые безответственные заявления "большой семерки" против Ирана относительно конфликта на Украине, напомнил о позиции Ирана по этому вопросу, заключающейся в неприемлемости войны и в необходимости завершения конфликта путем диалога и дипломатических переговоров между сторонами, и заявил, что исламская республика никаким образом не вмешивается в конфликт на Украине, а обвинителям следовало бы вместо продолжения поиска виноватых убрать свою надменность и изменить свою ошибочную политику", – сообщает МИД ИРИ. Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
https://ria.ru/20250316/iran-2005257123.html
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в мире, иран, украина, тегеран (город), g7
В мире, Иран, Украина, Тегеран (город), G7
Иран высказал позицию по украинскому конфликту

МИД Ирана заявил, что Тегеран не вмешивается в конфликт на Украине

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран не вмешивается в конфликт на Украине, странам Большой Семерки следует изменить свою ошибочную политику и перестать быть надменными, говорится в официальном сообщении в Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии
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""(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, отклонив новые безответственные заявления "большой семерки" против Ирана относительно конфликта на Украине, напомнил о позиции Ирана по этому вопросу, заключающейся в неприемлемости войны и в необходимости завершения конфликта путем диалога и дипломатических переговоров между сторонами, и заявил, что исламская республика никаким образом не вмешивается в конфликт на Украине, а обвинителям следовало бы вместо продолжения поиска виноватых убрать свою надменность и изменить свою ошибочную политику", – сообщает МИД ИРИ.
Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
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