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В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии - РИА Новости, 16.03.2025
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01:10 16.03.2025 (обновлено: 01:21 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/iran-2005260618.html
В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии
В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии - РИА Новости, 16.03.2025
В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии
Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:10:00+03:00
2025-03-16T01:21:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, указав на неотъемлемое право правительства исламской республики… на защиту народа, территориальной целостности и национального суверенитета Ирана от угрозы и агрессии любого рода, счел необходимым расширение военное-оборонительного потенциала страны и заявил, что оборонительный потенциал Ирана, помимо обеспечения национальной безопасности, обеспечивает мир и стабильность в Западной Азии", – говорится в сообщении МИД. Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
https://ria.ru/20250316/iran-2005257123.html
https://ria.ru/20250314/kreml-2004986827.html
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в мире, иран, тегеран (город), квебек (провинция), g7
В мире, Иран, Тегеран (город), Квебек (провинция), G7
В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии

МИД Ирана: оборонный потенциал Ирана обеспечивает безопасность Западной Азии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии
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"(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, указав на неотъемлемое право правительства исламской республики… на защиту народа, территориальной целостности и национального суверенитета Ирана от угрозы и агрессии любого рода, счел необходимым расширение военное-оборонительного потенциала страны и заявил, что оборонительный потенциал Ирана, помимо обеспечения национальной безопасности, обеспечивает мир и стабильность в Западной Азии", – говорится в сообщении МИД.
Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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В миреИранТегеран (город)Квебек (провинция)G7
 
 
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