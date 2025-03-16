https://ria.ru/20250316/iran-2005260618.html

В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии

В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии - РИА Новости, 16.03.2025

В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии

Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:10:00+03:00

2025-03-16T01:10:00+03:00

2025-03-16T01:21:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, указав на неотъемлемое право правительства исламской республики… на защиту народа, территориальной целостности и национального суверенитета Ирана от угрозы и агрессии любого рода, счел необходимым расширение военное-оборонительного потенциала страны и заявил, что оборонительный потенциал Ирана, помимо обеспечения национальной безопасности, обеспечивает мир и стабильность в Западной Азии", – говорится в сообщении МИД. Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.

https://ria.ru/20250316/iran-2005257123.html

https://ria.ru/20250314/kreml-2004986827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), квебек (провинция), g7