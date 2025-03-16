В МИД Ирана заявили о возможности обеспечить безопасность Западной Азии
МИД Ирана: оборонный потенциал Ирана обеспечивает безопасность Западной Азии
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Оборонительный потенциал Ирана обеспечивает не только национальную безопасность, но и безопасность всей Западной Азии, сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
"(Представитель МИД Ирана Исмаил – ред.) Багаи, указав на неотъемлемое право правительства исламской республики… на защиту народа, территориальной целостности и национального суверенитета Ирана от угрозы и агрессии любого рода, счел необходимым расширение военное-оборонительного потенциала страны и заявил, что оборонительный потенциал Ирана, помимо обеспечения национальной безопасности, обеспечивает мир и стабильность в Западной Азии", – говорится в сообщении МИД.
Как отмечает Рейтер, страны G7 также призвали Иран "сменить курс, снизить эскалацию и выбрать дипломатию", а также указали на угрозу "растущего числа произвольных задержаний и покушений на убийство иностранцев", якобы исходящую от страны.
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