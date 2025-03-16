Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД
Представитель МИД Ирана Багаи: ядерная деятельность страны согласуется с ДНЯО
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обеспокоенность G7 по этому поводу объясняется политикой некоторых стран-членов организации, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
"Официальный представитель МИД, подчеркнув тот факт, что ядерная деятельность Ирана планируется и осуществляется в соответствии с технологическими и промышленными запросами страны и согласуется с правами и международными договоренностями нашей страны согласно ДНЯО, счёл обеспокоенность, выраженную "большой семеркой" по этому поводу, безосновательной и обусловленной исключительно политическим подходом некоторых стран-членов (организации – ред.)", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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