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Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2025
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00:57 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/iran-2005259543.html
Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД
Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2025
Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД
Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обеспокоенность G7 по этому поводу... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:57:00+03:00
2025-03-16T00:57:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обеспокоенность G7 по этому поводу объясняется политикой некоторых стран-членов организации, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "Официальный представитель МИД, подчеркнув тот факт, что ядерная деятельность Ирана планируется и осуществляется в соответствии с технологическими и промышленными запросами страны и согласуется с правами и международными договоренностями нашей страны согласно ДНЯО, счёл обеспокоенность, выраженную "большой семеркой" по этому поводу, безосновательной и обусловленной исключительно политическим подходом некоторых стран-членов (организации – ред.)", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250316/iran-2005257123.html
https://ria.ru/20250314/kreml-2004986827.html
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в мире, иран, тегеран (город), франция, дональд трамп, g7, хамас
В мире, Иран, Тегеран (город), Франция, Дональд Трамп, G7, ХАМАС
Ядерная программа Ирана согласуется с ДНЯО, заявили в МИД

Представитель МИД Ирана Багаи: ядерная деятельность страны согласуется с ДНЯО

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обеспокоенность G7 по этому поводу объясняется политикой некоторых стран-членов организации, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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"Официальный представитель МИД, подчеркнув тот факт, что ядерная деятельность Ирана планируется и осуществляется в соответствии с технологическими и промышленными запросами страны и согласуется с правами и международными договоренностями нашей страны согласно ДНЯО, счёл обеспокоенность, выраженную "большой семеркой" по этому поводу, безосновательной и обусловленной исключительно политическим подходом некоторых стран-членов (организации – ред.)", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранТегеран (город)ФранцияДональд ТрампG7ХАМАС
 
 
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