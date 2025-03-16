Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии
МИД Ирана отверг обвинения G7 в том, что он якобы дестабилизирует Западную Азию
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести ответственность за свои действия в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова опубликовал Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором.
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"Официальный представитель МИД счел обвинения в том, что действия Ирана дестабилизируют регион, очевидным искажением реальности и злостной проекцией (на Иран действий – ред.) авторов заявления, и, указав на противозаконные, безответственные и интервенционистские действия стран-членов G7 в Западной Азии, в особенности на военную, финансовую и политическую поддержку Израиля, заявил, что страны Большой Семерки должны ответить за свои неподобающие действия в отношении мира и стабильности в Западной Азии и за соучастие в грубом нарушении гуманитарных прав и прав человека в оккупированной Палестине", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.