https://ria.ru/20250316/iran-2005257123.html

Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии

Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии - РИА Новости, 16.03.2025

Иран отверг обвинения G7 в дестабилизации Западной Азии

Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:19:00+03:00

2025-03-16T00:19:00+03:00

2025-03-16T00:19:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Иран отвергает обвинения стран-членов "большой семерки" в том, что исламская республика якобы "дестабилизирует" Западную Азию, они сами должны понести ответственность за свои действия в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, его слова опубликовал Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В минувшую пятницу главы стран G7 провели заседание в Квебеке (Канада), в ходе которого потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Главы МИД "большой семерки" подчеркнули, что намерения Тегерана по созданию ядерного оружия ставят под угрозу стабильность всего региона Ближнего Востока, а сам Иран был назван главным дестабилизирующим фактором. "Официальный представитель МИД счел обвинения в том, что действия Ирана дестабилизируют регион, очевидным искажением реальности и злостной проекцией (на Иран действий – ред.) авторов заявления, и, указав на противозаконные, безответственные и интервенционистские действия стран-членов G7 в Западной Азии, в особенности на военную, финансовую и политическую поддержку Израиля, заявил, что страны Большой Семерки должны ответить за свои неподобающие действия в отношении мира и стабильности в Западной Азии и за соучастие в грубом нарушении гуманитарных прав и прав человека в оккупированной Палестине", – сообщает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. Министры стран "большой семерки" вновь выразили свою поддержку полному выполнению соглашения о режиме прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, включая освобождение заложников и увеличение гуманитарной помощи в Газе. Кроме того, они приветствовали итоги Международной конференции по Сирии, которая прошла во Франции. Члены G7 также приветствовали избрание нового президента и формирование правительства в Ливане и осудили "дестабилизирующие", с их точки зрения, действия Ирана. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250314/kreml-2004986827.html

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, тегеран (город), израиль, дональд трамп, g7, хамас