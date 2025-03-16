https://ria.ru/20250316/iliy-2005290013.html

Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия пройдет 18 марта

Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия пройдет 18 марта - РИА Новости, 16.03.2025

Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия пройдет 18 марта

Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта, рассказал РИА Новости, 16.03.2025

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2025-03-16T10:12:00+03:00

религия

русская православная церковь

алексей ноздрин

оптина пустынь

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин).О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни сообщил ранее Telegram-канал Оптиной пустыни. Духовник патриарха Кирилла и одного из самых известных монастырей России умер в 23:40 мск 15 марта."Отпевание (схиархимандрита Илия - ред.) во вторник", - сказал агентству архимандрит Мелхиседек.Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

оптина пустынь

россия

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

русская православная церковь, алексей ноздрин, оптина пустынь, россия, орловская область