Отпевание духовника патриарха Кирилла Илия пройдет 18 марта
РПЦ: отпевание духовника патриарха Кирилла схиархимандрита Илия пройдет 18 марта
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Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Отпевание духовника патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина) состоится во вторник, 18 марта, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни сообщил ранее Telegram-канал Оптиной пустыни. Духовник патриарха Кирилла и одного из самых известных монастырей России умер в 23:40 мск 15 марта.
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"Отпевание (схиархимандрита Илия - ред.) во вторник", - сказал агентству архимандрит Мелхиседек.
Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий