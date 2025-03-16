https://ria.ru/20250316/iliy-2005289440.html

Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск

Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск - РИА Новости, 16.03.2025

Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в 23.40 мск 15 марта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T10:02:00+03:00

2025-03-16T10:02:00+03:00

2025-03-16T10:02:00+03:00

религия

оптина пустынь

орловская область

переделкино

алексей ноздрин

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в 23.40 мск 15 марта, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин). О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни сообщил ранее Telegram-канал Оптиной пустыни. "(Схиархимандрит Илий умер - ред.) 15 марта в 23.40", - сказал агентству архимандрит Мелхиседек. Он добавил, что сложно сказать, кто может стать духовником патриарха Кирилла, "даст Бог духовника братии (Оптиной пустыни - ред.) и народу". Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.

оптина пустынь

орловская область

переделкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, русская православная церковь, религия