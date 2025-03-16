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Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
10:02 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/iliy-2005289440.html
Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск
Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск - РИА Новости, 16.03.2025
Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в 23.40 мск 15 марта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T10:02:00+03:00
2025-03-16T10:02:00+03:00
религия
оптина пустынь
орловская область
переделкино
алексей ноздрин
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в 23.40 мск 15 марта, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин). О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни сообщил ранее Telegram-канал Оптиной пустыни. "(Схиархимандрит Илий умер - ред.) 15 марта в 23.40", - сказал агентству архимандрит Мелхиседек. Он добавил, что сложно сказать, кто может стать духовником патриарха Кирилла, "даст Бог духовника братии (Оптиной пустыни - ред.) и народу". Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
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оптина пустынь, орловская область, переделкино, алексей ноздрин, русская православная церковь, религия
Религия, Оптина пустынь, Орловская область, Переделкино, Алексей Ноздрин, Русская православная церковь, Религия
Духовник патриарха Кирилла умер 15 марта в 23:40 мск

Архимандрит Мелхиседек: схиархимандрит Илий умер в 23:40 мск 15 марта

© РИА Новости / Сергей Мокроусов | Перейти в медиабанкСхиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий
Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Мокроусов
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Схиархимандрит, духовник братии Оптиной пустыни, личный духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, старец Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла и братии Оптиной пустыни схиархимандрит Илий (Ноздрин) умер в 23.40 мск 15 марта, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству Русской православной церкви (РПЦ) архимандрит Мелхиседек (Артюхин).
О смерти схиархимандрита Илия на 94-м году жизни сообщил ранее Telegram-канал Оптиной пустыни.
«
"(Схиархимандрит Илий умер - ред.) 15 марта в 23.40", - сказал агентству архимандрит Мелхиседек.
Он добавил, что сложно сказать, кто может стать духовником патриарха Кирилла, "даст Бог духовника братии (Оптиной пустыни - ред.) и народу".
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монах был направлен в качестве духовника в восстанавливающуюся после 65-летнего запустения Оптину пустынь. Там принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен Илий возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился на Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024 года патриарх Кирилл благословил своему духовнику вернуться в Оптину пустынь.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Схиархимандрит Илий
 
РелигияОптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей НоздринРусская православная церковьРелигия
 
 
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