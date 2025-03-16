https://ria.ru/20250316/iliy-2005280106.html

Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий - РИА Новости, 16.03.2025

Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:02:00+03:00

2025-03-16T08:02:00+03:00

2025-03-16T15:40:00+03:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

оптина пустынь

орловская область

алексей ноздрин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005314758_0:199:797:647_1920x0_80_0_0_2816fc896d1d928389d24ec2debd0f3c.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни."Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь", — указано в публикации.Его братия просит молитв об упокоении новопреставленного.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек, Илий умер в 23:40 мск 15 марта. Отпевание схиархимандрита состоится во вторник.Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монаха направили в качестве духовника в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024-го патриарх Кирилл благословил своего духовника на возвращение в Оптину пустынь.

оптина пустынь

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Илья Абрамов

Илья Абрамов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

патриарх кирилл (владимир гундяев), оптина пустынь, орловская область, алексей ноздрин