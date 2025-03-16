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Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
08:02 16.03.2025 (обновлено: 15:40 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/iliy-2005280106.html
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий - РИА Новости, 16.03.2025
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:02:00+03:00
2025-03-16T15:40:00+03:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
оптина пустынь
орловская область
алексей ноздрин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни."Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь", — указано в публикации.Его братия просит молитв об упокоении новопреставленного.Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек, Илий умер в 23:40 мск 15 марта. Отпевание схиархимандрита состоится во вторник.Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии. В конце 1980-х монаха направили в качестве духовника в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024-го патриарх Кирилл благословил своего духовника на возвращение в Оптину пустынь.
оптина пустынь
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патриарх кирилл (владимир гундяев), оптина пустынь, орловская область, алексей ноздрин
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Оптина пустынь, Орловская область, Алексей Ноздрин
Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий

Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет

© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустыньСхиархимандрит Илий
Схиархимандрит Илий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни.
"Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь", — указано в публикации.
Его братия просит молитв об упокоении новопреставленного.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек, Илий умер в 23:40 мск 15 марта. Отпевание схиархимандрита состоится во вторник.
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии.
В конце 1980-х монаха направили в качестве духовника в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024-го патриарх Кирилл благословил своего духовника на возвращение в Оптину пустынь.
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Оптина пустыньОрловская областьАлексей Ноздрин
 
 
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