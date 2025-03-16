Умер духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий
Духовник патриарха Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет
Схиархимандрит Илий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщили в Telegram-канале Оптиной пустыни.
"Поздно ночью 15 марта на 94-м году жизни отошел ко Господу наш дорогой батюшка схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Московского и всея Руси и братии монастыря Оптина пустынь", — указано в публикации.
Его братия просит молитв об упокоении новопреставленного.
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ архимандрит Мелхиседек, Илий умер в 23:40 мск 15 марта. Отпевание схиархимандрита состоится во вторник.
Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь в Орловской области. В конце 50-х учился в Саратовской семинарии, после ее закрытия в 1961 году продолжил образование сначала в Ленинградской духовной семинарии, затем в академии.
В конце 1980-х монаха направили в качестве духовника в Оптину пустынь, которая восстанавливалась после 65-летнего запустения. Там он принял постриг в великую схиму с именем Илий. В течение 20 лет схиигумен возрождал старческое служение, которым всегда славился монастырь. В 2009 году поселился в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры в подмосковном поселке Переделкино. В апреле 2024-го патриарх Кирилл благословил своего духовника на возвращение в Оптину пустынь.