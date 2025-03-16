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"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России - РИА Новости, 16.03.2025
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08:00 16.03.2025 (обновлено: 08:04 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/gruziya-2004997358.html
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России - РИА Новости, 16.03.2025
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России
Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках". Экс-президент Грузии утверждает, что для него это... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:00:00+03:00
2025-03-16T08:04:00+03:00
в мире
грузия
россия
кавказ
михаил саакашвили
бидзина иванишвили
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках". Экс-президент Грузии утверждает, что для него это пожизненное заключение. Что ждет одного из ярых противников России — в материале РИА Новости.Пошел по этапуПрежде всего Саакашвили признали виновным в том, что с 2009 по 2013 год он присвоил и растратил около 8,8 миллиона лари (на тот момент — примерно 5,9 миллиона долларов). По версии следствия, он тратил бюджетные средства на отдых в дорогих гостиницах, визиты в косметологические клиники и одежду.В списке вещей, купленных Саакашвили на деньги налогоплательщиков, — семь пиджаков, приобретенных в Лондоне, кашемировое пальто за 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы за 4,6 тысячи долларов. Испанский повар и личный стилист президента обошлись бюджету Грузии в 174 тысячи долларов, процедуры похудения — в 113 тысяч, еще 290 тысяч ушли на аренду самолетов. И еще девять тысяч долларов — на картину рисующей грудью художницы Мередит Остром.Соответствующее обвинение против него выдвинули еще в 2014-м. Саакашвили предусмотрительно покинул страну еще до окончания президентских полномочий, и возможность посадить его за решетку представилась только в сентябре 2021-го, когда он неожиданно даже для многих сторонников решил вернуться на родину.Вину Саакашвили не признал. По его словам, правительство "Грузинской мечты" просто сводит с ним счеты."Это их ответ на то, что я не сдал Грузию, на то, что мы впервые в течение столетий посмели и создали успешное грузинское государство. После того как против меня не смогли ничего отыскать, мне присудили практически пожизненное заключение за официальные расходы президентского офиса. Так мафиозный клан Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта", правящей с 2012-го. — Прим. ред.) наказывает самоотверженность, проявленную ради страны, любовь к родине и порядочность", — прокомментировал приговор Саакашвили.Напомним: под стражей он уже четвертый год, при этом большую часть срока лечится в частной клинике "Вивамед". Врачи обнаружили у него 36 заболеваний, включая туберкулез и деменцию. Несмотря на это, 57-летний Саакашвили живет полной жизнью. В 2023-м депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ему дочь, кроме того, он по мере сил поддерживает грузинскую оппозицию.После третьей ходкиНа счету Саакашвили уже три обвинительных приговора. Впервые его заочно осудили в 2018-м на восемь лет за покушение на депутата Валерия Гелашвили (политик не хотел превращать свою виллу в центре Тбилиси в резиденцию президента Грузии). И еще на три года — за злоупотребление служебным положением: в обход комиссии по помилованию он сократил сроки бывшим полицейским, виновным в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.Предстоит рассмотреть еще как минимум два уголовных дела. В частности, 17 марта экс-президенту вынесут приговор за незаконное пересечение границы в 2021-м. Назначить могут до пяти лет лишения свободы. Кроме того, бывшего главу Грузии судят за силовое подавление протестов и захват телекомпании Imedi в 2007-м — за это грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Тогда поводом для конфликта стали призывы хозяина СМИ Бадри Патаркацишвили к свержению "фашистской диктатуры Саакашвили". Впрочем, благодаря особенностям грузинского правосудия (срок отсчитывается с момента взятия под стражу и самый большой перекрывает меньшие), Саакашвили может выйти на свободу всего через пять лет — в 2030-м.Правда, "Грузинская мечта" сформировала специальную парламентскую комиссию по преступлениям режима Саакашвили. В перспективе работа провластных депутатов может привести к запрету оппозиционных организаций, связанных с экс-президентом, и их уголовному преследованию. В том числе представители правящей партии не исключают, что против Саакашвили и его сторонников возбудят дело по статье о государственной измене. Поводом для этого может стать роль в войне 2008 года.Пройдут годыЭксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе рассказал РИА Новости, что в Грузии не все обрадовались приговорам Саакашвили. Правда, дело не в жалости к экс-главе государства."Конечно, плохо, что бывший президент оказался в тюрьме. Это негативно отражается на имидже страны. С другой стороны, хорошо, что Саакашвили в рамках закона получает по заслугам. Правда, власти подбирают для этого странные поводы. Если "Грузинская мечта" хочет добиться справедливости, зачем обвинять его в покупке пиджаков и оплате услуг проституток? Он совершил множество тяжких преступлений, включая убийства. На этом фоне срок за одежду выглядит как насмешка над правосудием", — пояснил эксперт.В то же время Апхаидзе подчеркнул, что в скором времени Саакашвили может попросить о досрочном освобождении. В нынешней политической ситуации действующий глава государства Михаил Кавелашвили вряд ли пойдет на это, но все может измениться.Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что "Грузинская мечта" может продержать Саакашвили за решеткой до самой смерти. Он совершил достаточно преступлений, чтобы периодически продлевать заключение."Другое дело, что Саакашвили может пережить "Грузинскую мечту". В Грузии продолжаются акции протеста, его партия пользуется определенной популярностью в обществе, а власти Евросоюза тем более симпатизируют ему. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент его объявят борцом за свободу и выпустят из тюрьмы", —считает Крылов.В целом эксперты считают, что экс-президента наказывают по заслугам. При этом его политический вес в стране постепенно сокращается, но он все еще может представлять угрозу для властей Грузии.
https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html
https://ria.ru/20250303/gruziya-2002209585.html
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в мире, грузия, россия, кавказ, михаил саакашвили, бидзина иванишвили
В мире, Грузия, Россия, Кавказ, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили
"Самолеты, проститутки, пиджаки". Как живет один из главных врагов России

Политолог Крылов: Саакашвили представляет угрозу для властей даже в тюрьме

© Sputnik | Перейти в медиабанкУчастники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
Участники митинга сторонников задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Михаила Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы по так называемому "делу о пиджаках". Экс-президент Грузии утверждает, что для него это пожизненное заключение. Что ждет одного из ярых противников России — в материале РИА Новости.

Пошел по этапу

Прежде всего Саакашвили признали виновным в том, что с 2009 по 2013 год он присвоил и растратил около 8,8 миллиона лари (на тот момент — примерно 5,9 миллиона долларов). По версии следствия, он тратил бюджетные средства на отдых в дорогих гостиницах, визиты в косметологические клиники и одежду.
В списке вещей, купленных Саакашвили на деньги налогоплательщиков, — семь пиджаков, приобретенных в Лондоне, кашемировое пальто за 28,6 тысячи долларов, а также два костюма ручной работы за 4,6 тысячи долларов. Испанский повар и личный стилист президента обошлись бюджету Грузии в 174 тысячи долларов, процедуры похудения — в 113 тысяч, еще 290 тысяч ушли на аренду самолетов. И еще девять тысяч долларов — на картину рисующей грудью художницы Мередит Остром.
Соответствующее обвинение против него выдвинули еще в 2014-м. Саакашвили предусмотрительно покинул страну еще до окончания президентских полномочий, и возможность посадить его за решетку представилась только в сентябре 2021-го, когда он неожиданно даже для многих сторонников решил вернуться на родину.
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Вину Саакашвили не признал. По его словам, правительство "Грузинской мечты" просто сводит с ним счеты.
"Это их ответ на то, что я не сдал Грузию, на то, что мы впервые в течение столетий посмели и создали успешное грузинское государство. После того как против меня не смогли ничего отыскать, мне присудили практически пожизненное заключение за официальные расходы президентского офиса. Так мафиозный клан Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель партии "Грузинская мечта", правящей с 2012-го. — Прим. ред.) наказывает самоотверженность, проявленную ради страны, любовь к родине и порядочность", — прокомментировал приговор Саакашвили.
Напомним: под стражей он уже четвертый год, при этом большую часть срока лечится в частной клинике "Вивамед". Врачи обнаружили у него 36 заболеваний, включая туберкулез и деменцию. Несмотря на это, 57-летний Саакашвили живет полной жизнью. В 2023-м депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько родила ему дочь, кроме того, он по мере сил поддерживает грузинскую оппозицию.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины

После третьей ходки

На счету Саакашвили уже три обвинительных приговора. Впервые его заочно осудили в 2018-м на восемь лет за покушение на депутата Валерия Гелашвили (политик не хотел превращать свою виллу в центре Тбилиси в резиденцию президента Грузии). И еще на три года — за злоупотребление служебным положением: в обход комиссии по помилованию он сократил сроки бывшим полицейским, виновным в убийстве сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.
Предстоит рассмотреть еще как минимум два уголовных дела. В частности, 17 марта экс-президенту вынесут приговор за незаконное пересечение границы в 2021-м. Назначить могут до пяти лет лишения свободы. Кроме того, бывшего главу Грузии судят за силовое подавление протестов и захват телекомпании Imedi в 2007-м — за это грозит от пяти до восьми лет тюрьмы. Тогда поводом для конфликта стали призывы хозяина СМИ Бадри Патаркацишвили к свержению "фашистской диктатуры Саакашвили".
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Впрочем, благодаря особенностям грузинского правосудия (срок отсчитывается с момента взятия под стражу и самый большой перекрывает меньшие), Саакашвили может выйти на свободу всего через пять лет — в 2030-м.
Правда, "Грузинская мечта" сформировала специальную парламентскую комиссию по преступлениям режима Саакашвили. В перспективе работа провластных депутатов может привести к запрету оппозиционных организаций, связанных с экс-президентом, и их уголовному преследованию. В том числе представители правящей партии не исключают, что против Саакашвили и его сторонников возбудят дело по статье о государственной измене. Поводом для этого может стать роль в войне 2008 года.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБидзина Иванишвили на пресс-конференции в Тбилиси
Бидзина Иванишвили на пресс-конференции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бидзина Иванишвили на пресс-конференции в Тбилиси

Пройдут годы

Эксперт Финансового университета при правительстве России Шота Апхаидзе рассказал РИА Новости, что в Грузии не все обрадовались приговорам Саакашвили. Правда, дело не в жалости к экс-главе государства.
"Конечно, плохо, что бывший президент оказался в тюрьме. Это негативно отражается на имидже страны. С другой стороны, хорошо, что Саакашвили в рамках закона получает по заслугам. Правда, власти подбирают для этого странные поводы. Если "Грузинская мечта" хочет добиться справедливости, зачем обвинять его в покупке пиджаков и оплате услуг проституток? Он совершил множество тяжких преступлений, включая убийства. На этом фоне срок за одежду выглядит как насмешка над правосудием", — пояснил эксперт.
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В то же время Апхаидзе подчеркнул, что в скором времени Саакашвили может попросить о досрочном освобождении. В нынешней политической ситуации действующий глава государства Михаил Кавелашвили вряд ли пойдет на это, но все может измениться.
Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что "Грузинская мечта" может продержать Саакашвили за решеткой до самой смерти. Он совершил достаточно преступлений, чтобы периодически продлевать заключение.
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили
"Другое дело, что Саакашвили может пережить "Грузинскую мечту". В Грузии продолжаются акции протеста, его партия пользуется определенной популярностью в обществе, а власти Евросоюза тем более симпатизируют ему. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент его объявят борцом за свободу и выпустят из тюрьмы", —считает Крылов.
В целом эксперты считают, что экс-президента наказывают по заслугам. При этом его политический вес в стране постепенно сокращается, но он все еще может представлять угрозу для властей Грузии.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
 
В миреГрузияРоссияКавказМихаил СаакашвилиБидзина Иванишвили
 
 
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