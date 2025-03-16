В Гренландии ответили на притязания Трампа на остров
Нильсен: автономия и свобода Гренландии никогда не станут предметом обсуждения
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaГлава партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Глава партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Автономия и свобода Гренландии никогда не станут предметом обсуждения, заявил глава лидирующей на выборах в местный парламент партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен в интервью датской телерадиокомпании DR.
Так он отреагировал на высказывание президента США Дональда Трампа, который в четверг на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте вновь выразил уверенность, что Гренландия станет частью Штатов. По мнению главы Белого дома, это необходимо с точки зрения международной безопасности.
"Мы хотим быть самими собой, и наши автономия и свобода никогда, никогда, никогда не будут предметом обсуждения", — подчеркнул Нильсен.
Он также прокомментировал митинг, прошедший накануне в столице Гренландии Нууке, против притязаний американского лидера на остров, отметив, что эти протесты отражают позицию всего местного населения.
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Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Во вторник на острове прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума по вопросу полной независимости от Дании. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство граждан, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни Штаты.