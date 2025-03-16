В Гренландии осудили Рютте за реакцию на слова Трампа
Нильсен назвал слова генсека НАТО Рютте об аннексии Гренландии неуместными
© AP Photo / David GoldmanГренландия
© AP Photo / David Goldman
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен считает, что генсеку НАТО Марку Рютте следовало назвать неуместными слова президента США Дональда Трампа об аннексии острова.
Трамп ранее в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте вновь выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. На встрече с Трампом Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий.
"Рютте, пожалуй, мог бы прокомментировать, что это неуместно и что необходимо соблюдать международное законодательство и международное право", - заявил Нильсен датской телерадиокомпании DR.
По данным телерадиокомпании, заявление Рютте вызвало критику в том числе и со стороны датских политиков.
Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.