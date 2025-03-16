https://ria.ru/20250316/grenlandija-2005319367.html

В Гренландии осудили Рютте за реакцию на слова Трампа

В Гренландии осудили Рютте за реакцию на слова Трампа - РИА Новости, 16.03.2025

В Гренландии осудили Рютте за реакцию на слова Трампа

Глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен считает, что генсеку НАТО Марку Рютте следовало назвать неуместными... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T13:52:00+03:00

2025-03-16T13:52:00+03:00

2025-03-16T13:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава лидирующей на выборах в парламент Гренландии партии "Демократы" Йенс-Фредерик Нильсен считает, что генсеку НАТО Марку Рютте следовало назвать неуместными слова президента США Дональда Трампа об аннексии острова. Трамп ранее в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте вновь выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. На встрече с Трампом Рютте заявил, что не хочет втягивать Североатлантический альянс в вопрос возможного присоединения Гренландии к США. Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. "Рютте, пожалуй, мог бы прокомментировать, что это неуместно и что необходимо соблюдать международное законодательство и международное право", - заявил Нильсен датской телерадиокомпании DR. По данным телерадиокомпании, заявление Рютте вызвало критику в том числе и со стороны датских политиков. Во вторник в Гренландии прошли парламентские выборы, после которых новый состав депутатов может решить вопрос о проведении референдума о независимости от Дании. Этот вопрос стали поднимать после заявлений Трампа о его желании присоединить остров к США. Ни одна политическая партия в Гренландии, равно как и подавляющее большинство населения, не поддерживает присоединение к США. Напротив, все политики выступают за строгую независимость: ни Дания, ни США. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html

https://ria.ru/20250315/grenlandija-2005241248.html

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в мире, гренландия, сша, дания, марк рютте, дональд трамп, нато