Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/gosduma-2005365841.html
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России - РИА Новости, 16.03.2025
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T19:36:00+03:00
2025-03-16T19:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
эммануэль макрон
михаил шеремет
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как прямая угроза безопасности России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. "Если Макрон и его компаньоны по несчастью отправят на Украину свои войска, то Россия это будет расценивать как прямую угроз своей безопасности. Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины – бред, бессмысленный и смешной повод", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно "Макрон и его приспешники, строящие козни против России", виноваты в развязывании военного конфликта на территории Украины. "Если бы не их вмешательство во внутренние дела Украины, она бы и дальше процветала и развивалась", - сказал депутат. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html
https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html
https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, михаил шеремет, сергей лавров, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Сергей Лавров, В мире
В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России

Шеремет назвал европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как прямая угроза безопасности России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов.
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
"Не Сырский и не Зеленский". В Киеве раскрыли, кто подпишет капитуляцию
15 марта, 08:00
"Если Макрон и его компаньоны по несчастью отправят на Украину свои войска, то Россия это будет расценивать как прямую угроз своей безопасности. Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины – бред, бессмысленный и смешной повод", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, именно "Макрон и его приспешники, строящие козни против России", виноваты в развязывании военного конфликта на территории Украины.
"Если бы не их вмешательство во внутренние дела Украины, она бы и дальше процветала и развивалась", - сказал депутат.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Госдуме отреагировали на заявление Макрона о миротворцах на Украине
Вчера, 18:44
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Ульянов прокомментировал планы Лондона направить "миротворцев" на Украину
Вчера, 03:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияЭммануэль МакронМихаил ШереметСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала