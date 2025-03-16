https://ria.ru/20250316/gosduma-2005365841.html

В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России

В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России - РИА Новости, 16.03.2025

В Госдуме назвали европейских миротворцев на Украине прямой угрозой России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T19:36:00+03:00

2025-03-16T19:36:00+03:00

2025-03-16T19:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что размещение на Украине европейских миротворцев будет расценено как прямая угроза безопасности России. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Среди возможных мест дислокации Макрон назвал Киев, Одессу и Львов. "Если Макрон и его компаньоны по несчастью отправят на Украину свои войска, то Россия это будет расценивать как прямую угроз своей безопасности. Любая европейская группировка, которая зайдет на территорию Украины, будет преследовать цель поддержания противостояния с Россией, все остальные разговоры о гарантиях безопасности для Украины – бред, бессмысленный и смешной повод", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, именно "Макрон и его приспешники, строящие козни против России", виноваты в развязывании военного конфликта на территории Украины. "Если бы не их вмешательство во внутренние дела Украины, она бы и дальше процветала и развивалась", - сказал депутат. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

https://ria.ru/20250316/mirotvortsy-2005359077.html

https://ria.ru/20250316/ukraina-2005269517.html

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украина, россия, великобритания, эммануэль макрон, михаил шеремет, сергей лавров, в мире