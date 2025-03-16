https://ria.ru/20250316/gosduma-2005272033.html

В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии

В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии - РИА Новости, 16.03.2025

В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зарегистрировать .ea в качестве единого интернет-домена стран Евразии. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:15:00+03:00

2025-03-16T04:15:00+03:00

2025-03-16T04:15:00+03:00

технологии

евразия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зарегистрировать .ea в качестве единого интернет-домена стран Евразии. Ранее портал Domain Name Wire сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется удалить к 2030 году. В регистратуре доменной зоны .su - Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей (РосНИИРОС) рассказали, что не получали уведомлений о планах ее ликвидации и продолжат поддерживать и развивать домен. "В условиях формирования многополярного мира необходимо создавать новые цифровые символы. В частности, сейчас на международной арене усиливается континентальное геополитическое разделение, позиции стран Евразии в противостоянии с Америкой становятся сильнее, и логично зарегистрировать новый домен верхнего уровня .ea", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, домен .su должен быть сохранен как символ исторического наследия, поскольку напоминает о важном этапе в истории страны и остается частью общей памяти. Парламентарий считает, что регистрация единого евразийского домена станет важным шагом, отражающим новые геополитические реалии, а также подчеркнет тот факт, что географическая близость так или иначе роднит страны. "В перспективе можно говорить и о создании единого цифрового пространства Евразии для сотрудничества в экономической, научной и культурной сферах", - добавил вице-спикер Госдумы.

https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, евразия, борис чернышов (депутат), госдума рф