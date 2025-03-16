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В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии - РИА Новости, 16.03.2025
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04:15 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/gosduma-2005272033.html
В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии
В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии - РИА Новости, 16.03.2025
В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зарегистрировать .ea в качестве единого интернет-домена стран Евразии. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:15:00+03:00
2025-03-16T04:15:00+03:00
технологии
евразия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зарегистрировать .ea в качестве единого интернет-домена стран Евразии. Ранее портал Domain Name Wire сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется удалить к 2030 году. В регистратуре доменной зоны .su - Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей (РосНИИРОС) рассказали, что не получали уведомлений о планах ее ликвидации и продолжат поддерживать и развивать домен. "В условиях формирования многополярного мира необходимо создавать новые цифровые символы. В частности, сейчас на международной арене усиливается континентальное геополитическое разделение, позиции стран Евразии в противостоянии с Америкой становятся сильнее, и логично зарегистрировать новый домен верхнего уровня .ea", - сказал Чернышов РИА Новости. По его словам, домен .su должен быть сохранен как символ исторического наследия, поскольку напоминает о важном этапе в истории страны и остается частью общей памяти. Парламентарий считает, что регистрация единого евразийского домена станет важным шагом, отражающим новые геополитические реалии, а также подчеркнет тот факт, что географическая близость так или иначе роднит страны. "В перспективе можно говорить и о создании единого цифрового пространства Евразии для сотрудничества в экономической, научной и культурной сферах", - добавил вице-спикер Госдумы.
https://ria.ru/20231117/moshenniki-1910067442.html
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004228718.html
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технологии, евразия, борис чернышов (депутат), госдума рф
Технологии, Евразия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предложили зарегистрировать единый интернет-домен стран Евразии

Депутат Чернышов предложил зарегистрировать единый домен .ea для Евразии

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил зарегистрировать .ea в качестве единого интернет-домена стран Евразии.
Ранее портал Domain Name Wire сообщил, что национальный интернет-домен СССР .su планируется удалить к 2030 году. В регистратуре доменной зоны .su - Российском научно-исследовательском институте развития общественных сетей (РосНИИРОС) рассказали, что не получали уведомлений о планах ее ликвидации и продолжат поддерживать и развивать домен.
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"В условиях формирования многополярного мира необходимо создавать новые цифровые символы. В частности, сейчас на международной арене усиливается континентальное геополитическое разделение, позиции стран Евразии в противостоянии с Америкой становятся сильнее, и логично зарегистрировать новый домен верхнего уровня .ea", - сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, домен .su должен быть сохранен как символ исторического наследия, поскольку напоминает о важном этапе в истории страны и остается частью общей памяти.
Парламентарий считает, что регистрация единого евразийского домена станет важным шагом, отражающим новые геополитические реалии, а также подчеркнет тот факт, что географическая близость так или иначе роднит страны.
"В перспективе можно говорить и о создании единого цифрового пространства Евразии для сотрудничества в экономической, научной и культурной сферах", - добавил вице-спикер Госдумы.
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