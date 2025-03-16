https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005360290.html

Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти

Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 16.03.2025

Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти

Число мирных жителей донецкой Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:57:00+03:00

2025-03-16T18:57:00+03:00

2025-03-16T18:57:00+03:00

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Число мирных жителей донецкой Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получили ранения четыре мирных жителя. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как ранее сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 15.50 мск по 16.50 мск воскресенья украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении, а также один БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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