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Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005360290.html
Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти
Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти - РИА Новости, 16.03.2025
Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти
Число мирных жителей донецкой Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:57:00+03:00
2025-03-16T18:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Число мирных жителей донецкой Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получили ранения четыре мирных жителя. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Как ранее сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 15.50 мск по 16.50 мск воскресенья украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении, а также один БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Число раненных при обстреле Горловки возросло до пяти

Число жителей Горловки, раненных в результате обстрела возросло до пяти

© РИА НовостиЗдание администрации Горловки в ДНР
Здание администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости
Здание администрации Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Число мирных жителей донецкой Горловки, раненных в результате обстрела со стороны украинских войск, возросло до пяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получили ранения четыре мирных жителя.
"Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до пяти", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Как ранее сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, с 15.50 мск по 16.50 мск воскресенья украинские войска выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении, а также один БПЛА-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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