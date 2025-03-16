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При обстреле Горловки погиб мирный житель
При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.03.2025
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Озеряновка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T18:35:00+03:00
2025-03-16T18:35:00+03:00
2025-03-16T18:35:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Озеряновка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле Горловки погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ поселка Озеряновка погиб мирный житель