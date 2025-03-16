https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005358172.html

При обстреле Горловки погиб мирный житель

При обстреле Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 16.03.2025

При обстреле Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Озеряновка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T18:35:00+03:00

2025-03-16T18:35:00+03:00

2025-03-16T18:35:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками поселка Озеряновка в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Озеряновка погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250315/kursk-2005047879.html

горловка

донецк

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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия