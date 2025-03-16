https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005351995.html

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.03.2025

Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех

Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:41:00+03:00

2025-03-16T17:41:00+03:00

2025-03-16T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

вооруженные силы украины

происшествия

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в воскресенье днем Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получил ранения подросток."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, донецкая народная республика, иван приходько