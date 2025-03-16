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Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 16.03.2025 (обновлено: 17:48 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005351995.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех
Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:41:00+03:00
2025-03-16T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в воскресенье днем Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получил ранения подросток."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецк, донецкая народная республика, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех

Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 4 человека

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье днем Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получил ранения подросток.
«
"Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВооруженные силы УкраиныПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван Приходько
 
 
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