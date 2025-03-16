https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005351995.html
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех - РИА Новости, 16.03.2025
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех
Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:41:00+03:00
2025-03-16T17:41:00+03:00
2025-03-16T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецк
донецкая народная республика
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Количество пострадавших из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.Ранее в воскресенье днем Приходько сообщил, что в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ получил ранения подросток."Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан увеличилось до четырех", - говорится в сообщении мэра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки со стороны ВСУ выросло до четырех
Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадали 4 человека