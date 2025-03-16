Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов, в том числе шесть кассетных
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки натовских снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки натовских снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе шесть кассетных, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики.
"После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале.
По данным ведомства, в 9.50 и 10.00 украинские войска обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки шестью кассетными снарядами калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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