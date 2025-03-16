https://ria.ru/20250316/gorlovka-2005304941.html

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 16.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе шесть кассетных, сообщило управление по... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:07:00+03:00

2025-03-16T12:07:00+03:00

2025-03-16T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

нато

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 мар - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили по Горловке 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе шесть кассетных, сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 04.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 04.20 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 07.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях ведомства в Telegram-канале. По данным ведомства, в 9.50 и 10.00 украинские войска обстреляли Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки шестью кассетными снарядами калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20250309/vojska-2003896291.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, украина, донецкая народная республика, нато, происшествия, вооруженные силы украины