https://ria.ru/20250316/glavar-2005307334.html

Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.03.2025

Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:28:00+03:00

2025-03-16T12:28:00+03:00

2025-03-16T15:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

львовская область

владимир рогов

правый сектор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."На Степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован Михаил Алексеев — один из главарей "Правого сектора"* во Львовской области, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор", — сказал собеседник агентства.По его словам, Алексеев носил позывной Рембрандт."Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", — добавил Рогов."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html

https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, россия, львовская область, владимир рогов, правый сектор