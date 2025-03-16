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Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 16.03.2025 (обновлено: 15:37 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/glavar-2005307334.html
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.03.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:28:00+03:00
2025-03-16T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
львовская область
владимир рогов
правый сектор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."На Степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован Михаил Алексеев — один из главарей "Правого сектора"* во Львовской области, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор", — сказал собеседник агентства.По его словам, Алексеев носил позывной Рембрандт."Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", — добавил Рогов."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html
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запорожская область, россия, львовская область, владимир рогов, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Львовская область, Владимир Рогов, Правый сектор
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*

Рогов: главаря львовского "Правого сектора" ликвидировали в Запорожской области

© Фото : соцсетиМихаил Алексеев
Михаил Алексеев - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Михаил Алексеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На Степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован Михаил Алексеев — один из главарей "Правого сектора"* во Львовской области, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, Алексеев носил позывной Рембрандт.
"Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", — добавил Рогов.
"Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЛьвовская областьВладимир РоговПравый сектор
 
 
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