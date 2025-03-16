https://ria.ru/20250316/glavar-2005307334.html
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"* - РИА Новости, 16.03.2025
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:28:00+03:00
2025-03-16T12:28:00+03:00
2025-03-16T15:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
львовская область
владимир рогов
правый сектор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005308159_521:452:1536:1023_1920x0_80_0_0_6e26db028fd79ce6c4a734ff812a8f53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."На Степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован Михаил Алексеев — один из главарей "Правого сектора"* во Львовской области, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор", — сказал собеседник агентства.По его словам, Алексеев носил позывной Рембрандт."Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", — добавил Рогов."Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250106/bezhenets-1992630767.html
https://ria.ru/20250105/ukraina-1992548150.html
запорожская область
россия
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005308159_509:458:1505:1205_1920x0_80_0_0_24387f6d8cec6dd81bc5ee6f58e0487e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, львовская область, владимир рогов, правый сектор
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Львовская область, Владимир Рогов, Правый сектор
Рогов сообщил о ликвидации одного из главарей "Правого сектора"*
Рогов: главаря львовского "Правого сектора" ликвидировали в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. В Запорожской области ликвидировали одного из главарей "Правого сектора"* Михаила Алексеева, сообщил РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"На Степногорском направлении в районе поселка Каменское ликвидирован Михаил Алексеев — один из главарей "Правого сектора"* во Львовской области
, которые приехали на нашу мирную запорожскую землю сеять горе и террор", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Алексеев носил позывной Рембрандт.
"Ликвидирован был, предварительно, во время атаки наших дронов", — добавил Рогов.
"Правый сектор"* — украинское движение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
* Запрещенная в России экстремистская организация.