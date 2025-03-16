Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2"
Нимайер: если США инвестируют в "Севпоток — 2", цена газа для Германии вырастет
© РИА Новости / Екатерина Соловьева | Перейти в медиабанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" из-за доступной цены, но если США действительно проявляют интерес к этому проекту, то цена на российский газ может вырасти, сказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
"Почему бы они (немецкие власти - ред.) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком-2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?" - сказал Нимайер.
Он полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию.
"Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим? В таком случае продолжим покупать у американцев", - добавил собеседник.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.