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Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.03.2025
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06:43 16.03.2025 (обновлено: 07:20 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/germanija-2005276737.html
Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2"
Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.03.2025
Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2"
Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" из-за доступной цены, но если США действительно РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T06:43:00+03:00
2025-03-16T07:20:00+03:00
экономика
россия
германия
сша
владимир путин
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" из-за доступной цены, но если США действительно проявляют интерес к этому проекту, то цена на российский газ может вырасти, сказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена. "Почему бы они (немецкие власти - ред.) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком-2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?" - сказал Нимайер. Он полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию. "Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим? В таком случае продолжим покупать у американцев", - добавил собеседник. Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250304/potok-2003074971.html
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экономика, россия, германия, сша, владимир путин, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Экономика, Россия, Германия, США, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Немецкий политик оценил возможность запуска "Северного потока — 2"

Нимайер: если США инвестируют в "Севпоток — 2", цена газа для Германии вырастет

© РИА Новости / Екатерина Соловьева | Перейти в медиабанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода "Северный поток-2" из-за доступной цены, но если США действительно проявляют интерес к этому проекту, то цена на российский газ может вырасти, сказал РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, что если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В ФРГ ищут способ не допустить запуска "Северного потока — 2", пишет Bild
4 марта, 22:04
"Почему бы они (немецкие власти - ред.) не согласились на такое? Но с предложениями американцев нужно быть осторожными - их предложения не для выгоды других, но, в первую очередь, для их собственной выгоды. Если они хотят владеть "Северным потоком-2" или обновить, починить его, они захотят и получить прибыль от этих вложений. Так что есть, разумеется, вопрос: насколько доступным был бы российский газ для немецкой экономики после подключения американцев в качестве деловых партнеров?" - сказал Нимайер.
Он полагает, что американские совладельцы или владельцы газопровода подняли бы плату за поставку газа из России в Германию.
"Я бы доверял российской стороне в вопросе ограничения платы за поставку, чтобы обеспечить приемлемые для немецких потребителей расценки. Иначе какой смысл поставлять российский газ, если он будет слишком дорогим? В таком случае продолжим покупать у американцев", - добавил собеседник.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Фон дер Ляйен заявила о приверженности идее отказа от российского газа
9 марта, 15:29
 
ЭкономикаРоссияГерманияСШАВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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