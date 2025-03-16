https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html

Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности

Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности - РИА Новости, 16.03.2025

Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности

Суды на Украине несколько раз освобождали от ответственности ликвидированного в Одессе радикального украинского националиста и организатора поджога Дома... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T06:21:00+03:00

2025-03-16T06:21:00+03:00

2025-03-16T07:16:00+03:00

в мире

одесса

украина

харьков

игорь клименко

геннадий труханов

вооруженные силы украины

правый сектор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004975353_41:0:1273:693_1920x0_80_0_0_88bac66025cdada3090cba0e94cab560.jpg

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суды на Украине несколько раз освобождали от ответственности ликвидированного в Одессе радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, выяснили РИА Новости.Согласно данным, полученным из судебных реестров Украины, Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность благодаря решениям суда:По данным украинских СМИ, Ганул привлекался к ответственности за хулиганство намного чаще. Несколько местных источников сообщают как минимум о семи делопроизводствах в отношении него за 2020 и 2019 годы. Также, по их данным, в 2017 году Ганул совершил нападение на главу одесской полиции Дмитрия Головина. После чего в обмен на освобождение от ответственности Ганул был вынужден выполнять грязную работу для управления стратегических расследований одесской полиции. Как утверждают украинские СМИ, именно в их интересах Ганул занимался рэкетом и запугиванием местных активистов.При этом сам Головин в 2019 году находился под следствием по статьям о растрате, присвоении имущества, злоупотреблении властью или служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем.В пятницу, 14 марта, стало известно о ликвидации Ганула в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о его задержании. В МВД Украины также уточнили, что речь идет о дезертире из ВСУ, который сбежал из армии меньше месяца назад. Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их в ВСУ. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла летом 2024 года. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005091373.html

https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html

https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

одесса

украина

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, харьков, игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, правый сектор