https://ria.ru/20250316/ganul-2005276155.html
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности - РИА Новости, 16.03.2025
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности
Суды на Украине несколько раз освобождали от ответственности ликвидированного в Одессе радикального украинского националиста и организатора поджога Дома... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T06:21:00+03:00
2025-03-16T06:21:00+03:00
2025-03-16T07:16:00+03:00
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суды на Украине несколько раз освобождали от ответственности ликвидированного в Одессе радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, выяснили РИА Новости.Согласно данным, полученным из судебных реестров Украины, Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность благодаря решениям суда:По данным украинских СМИ, Ганул привлекался к ответственности за хулиганство намного чаще. Несколько местных источников сообщают как минимум о семи делопроизводствах в отношении него за 2020 и 2019 годы. Также, по их данным, в 2017 году Ганул совершил нападение на главу одесской полиции Дмитрия Головина. После чего в обмен на освобождение от ответственности Ганул был вынужден выполнять грязную работу для управления стратегических расследований одесской полиции. Как утверждают украинские СМИ, именно в их интересах Ганул занимался рэкетом и запугиванием местных активистов.При этом сам Головин в 2019 году находился под следствием по статьям о растрате, присвоении имущества, злоупотреблении властью или служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем.В пятницу, 14 марта, стало известно о ликвидации Ганула в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о его задержании. В МВД Украины также уточнили, что речь идет о дезертире из ВСУ, который сбежал из армии меньше месяца назад. Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их в ВСУ. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла летом 2024 года. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005091373.html
https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html
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в мире, одесса, украина, харьков, игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, правый сектор
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Игорь Клименко, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Убитый в Одессе националист Ганул пять раз уходил от ответственности
Суды на Украине пять раз освобождали от ответственности убитого в Одессе Ганула
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Суды на Украине несколько раз освобождали от ответственности ликвидированного в Одессе радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, выяснили РИА Новости.
Согласно данным, полученным из судебных реестров Украины, Ганул как минимум пять раз избегал наказания за противоправную деятельность благодаря решениям суда:
- как минимум два раза: в апреле 2019 и июне 2023 года одесские инстанции решили прекратить его преследование по статьям о хулиганстве;
- в январе 2019 года Ганула освободили от ответственности за нападение на полицейского, о чем также говорят имеющиеся у агентства документы;
- в январе 2024 года, нарушив правила дорожного движения, националист совершил ДТП с электровелосипедистом, причинив ему травмы средней тяжести. Суд закрыл уголовное дело из-за примирения сторон, освободив Ганула от ответственности;
- в январе 2025 года рассматривалось дело о вандализме: Ганул повредил памятник в Одессе. Тем не менее и это дело закрыли из-за истечения трехмесячного срока давности.
По данным украинских СМИ, Ганул привлекался к ответственности за хулиганство намного чаще. Несколько местных источников сообщают как минимум о семи делопроизводствах в отношении него за 2020 и 2019 годы. Также, по их данным, в 2017 году Ганул совершил нападение на главу одесской полиции Дмитрия Головина. После чего в обмен на освобождение от ответственности Ганул был вынужден выполнять грязную работу для управления стратегических расследований одесской полиции. Как утверждают украинские СМИ, именно в их интересах Ганул занимался рэкетом и запугиванием местных активистов.
При этом сам Головин в 2019 году находился под следствием по статьям о растрате, присвоении имущества, злоупотреблении властью или служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем.
В пятницу, 14 марта, стало известно о ликвидации Ганула в Одессе. Позднее украинские СМИ сообщали, что подозреваемый в убийстве сдался полиции, а затем глава МВД Украины Игорь Клименко
сообщил о его задержании. В МВД Украины также уточнили, что речь идет о дезертире из ВСУ, который сбежал из армии меньше месяца назад.
Ганул, ранее руководивший силовым крылом одесского отделения националистической организации "Правый сектор"**, широко известен на Украине из-за своих преступлений против русскоговорящих жителей страны. Он нападал на одесситов, разговаривавших на русском языке, лично участвовал в разрушении советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову
из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
Также он срывал акции жителей города, которые возлагали цветы в память о погибших в Доме профсоюзов. Радикал с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявляя, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Кроме того, он сотрудничал с одесским военкоматом и помогал сотрудникам ТЦК похищать жителей города и отправлять их в ВСУ. При этом Ганул избивал и калечил тех, кто отказывался мобилизоваться, снимая пытки на видео и выкладывая их в Сеть.
Наиболее скандальная история, связанная с националистом, произошла летом 2024 года. Тогда Ганул избил фитнес-тренера, вступившего в перепалку с сотрудниками ТЦК, пришедшими в клуб для раздачи повесток и провоцировавшими работавшего там мужчину. После этого националист вывез его в неизвестном направлении, заявив, что тренера отправили на фронт, где военные "проведут с ним работу". Спустя некоторое время в Сети появилось видео, на котором спортсмен, избитый и привязанный к дереву, рассказывает, что его изнасиловали и он согласен служить в ВСУ.
Украинские власти никак не отреагировали на все эти преступления.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.
Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в России
радикала разыскивали с 21 июня 2023 года, 18 мая 2024-го его объявили в международный розыск.
* Запрещенная в России террористическая группировка.