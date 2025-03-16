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Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского - РИА Новости, 16.03.2025
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01:54 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ganul-2005263052.html
Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского
Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского - РИА Новости, 16.03.2025
Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского
Ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов с десятками жертв Демьян Ганул в 2019 году избежал уголовной... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:54:00+03:00
2025-03-16T01:54:00+03:00
в мире
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геннадий труханов
вооруженные силы украины
правый сектор
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов с десятками жертв Демьян Ганул в 2019 году избежал уголовной ответственности за нападение на полицейского, выяснило РИА Новости. В распоряжении агентства есть документы о результатах судебного разбирательства в отношении Ганула. Согласно материалам, ему было предъявлено обвинение по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа. Как указано в материалах дела, в июне 2017 года у одного из ресторанов Одессы состоялась "акция гражданского протеста" при участии Ганула. В ходе акции он и другие националисты пытались сорвать концерт артистки, выступавшей в России, в том числе в Крыму. В ходе акции Ганул напал на полицейского, в результате чего правоохранитель получил легкие телесные повреждения. В имеющихся у РИА Новости документах указано, что в январе 2019 года Ганул был освобожден от уголовной ответственности за нападение на полицейского в связи с передачей на поруки коллективу. Какому коллективу был передан Ганул не указывается. В пятницу стало известно, что в Одессе ликвидировали националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в ликвидации националиста. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад. Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул конфликтовал с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, одесса, украина, россия, игорь клименко, геннадий труханов, вооруженные силы украины, правый сектор
В мире, Одесса, Украина, Россия, Игорь Клименко, Геннадий Труханов, Вооруженные силы Украины, Правый сектор
Убитый в Одессе Ганул избежал наказания за нападение на полицейского

Убитый в Одессе националист Ганул избежал наказания за нападение на полицейского

© Фото : соцсетиДемьян Ганул
Демьян Ганул - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : соцсети
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ликвидированный в Одессе радикальный украинский националист и организатор поджога Дома профсоюзов с десятками жертв Демьян Ганул в 2019 году избежал уголовной ответственности за нападение на полицейского, выяснило РИА Новости.
В распоряжении агентства есть документы о результатах судебного разбирательства в отношении Ганула. Согласно материалам, ему было предъявлено обвинение по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Украине раскрыли детали про убийцу националиста Ганула
14 марта, 18:14
Как указано в материалах дела, в июне 2017 года у одного из ресторанов Одессы состоялась "акция гражданского протеста" при участии Ганула. В ходе акции он и другие националисты пытались сорвать концерт артистки, выступавшей в России, в том числе в Крыму.
В ходе акции Ганул напал на полицейского, в результате чего правоохранитель получил легкие телесные повреждения. В имеющихся у РИА Новости документах указано, что в январе 2019 года Ганул был освобожден от уголовной ответственности за нападение на полицейского в связи с передачей на поруки коллективу. Какому коллективу был передан Ганул не указывается.
В пятницу стало известно, что в Одессе ликвидировали националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в ликвидации националиста. Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Пожар в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"Это сигнал всем". Активистка "антимайдана" высказалась об убийстве Ганула
14 марта, 13:42
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, в результате чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"*. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
После Ганул активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул конфликтовал с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Рогов прокомментировал ликвидацию националиста Ганула в Одессе
Вчера, 09:27
 
В миреОдессаУкраинаРоссияИгорь КлименкоГеннадий ТрухановВооруженные силы УкраиныПравый сектор
 
 
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