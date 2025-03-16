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Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом - РИА Новости, 16.03.2025
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08:58 16.03.2025 (обновлено: 20:36 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом - РИА Новости, 16.03.2025
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом
Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T08:58:00+03:00
2025-03-16T20:36:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Это не Путин хочет третьей мировой войны", — говорится в публикации. Филиппо отметил, что такого развития хочет Макрон, и добавил, что еще есть время остановить это. Политик призвал французов проснуться. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html
https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html
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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Франция, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз
Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом

Политик Филиппо: не Путин хочет мировой войны, а Макрон

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи
Президент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

"Это не Путин хочет третьей мировой войны", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Тяжелый случай". Макрона поставили на место после дерзких слов о России
Вчера, 11:24
Филиппо отметил, что такого развития хочет Макрон, и добавил, что еще есть время остановить это. Политик призвал французов проснуться.

Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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