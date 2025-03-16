https://ria.ru/20250316/filippo-2005283298.html

Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом

Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом - РИА Новости, 16.03.2025

Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом

Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T08:58:00+03:00

2025-03-16T08:58:00+03:00

2025-03-16T20:36:00+03:00

в мире

россия

франция

владимир путин

эммануэль макрон

нато

евросоюз

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Это не Путин хочет третьей мировой войны", — говорится в публикации. Филиппо отметил, что такого развития хочет Макрон, и добавил, что еще есть время остановить это. Политик призвал французов проснуться. Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.

https://ria.ru/20250316/miroshnik-2005299740.html

https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html

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в мире, россия, франция, владимир путин, эммануэль макрон, нато, евросоюз