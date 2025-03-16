Во Франции словами о Путине обратились с важным призывом
Политик Филиппо: не Путин хочет мировой войны, а Макрон
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Не президент России Владимир Путин провоцирует мировой конфликт, а глава Франции Эммануэль Макрон и ему подобные, написал лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Это не Путин хочет третьей мировой войны", — говорится в публикации.
"Это не Путин хочет третьей мировой войны", — говорится в публикации.
Филиппо отметил, что такого развития хочет Макрон, и добавил, что еще есть время остановить это. Политик призвал французов проснуться.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.
Президент Франции 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление французского лидера чрезвычайно конфронтационным. По его словам, в нем много неточностей — в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в связи с этим.