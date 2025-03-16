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Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
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04:50 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/fbr-2005273535.html
Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ
Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025
Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ
Глава ФБР Кэш Патель объявил о планах децентрализовать структуру спецслужбы, руководители почти всех местных управлений вскоре будут подчинены не замдиректору... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:50:00+03:00
2025-03-16T04:50:00+03:00
в мире
технологии
нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
лос-анджелес
кэш патель
фбр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель объявил о планах децентрализовать структуру спецслужбы, руководители почти всех местных управлений вскоре будут подчинены не замдиректору ведомства, а главам трех крупных создаваемых региональных отделений, сообщает газета New York Times со ссылкой на разосланное внутри ФБР электронное письмо. "Директор ФБР Патель продвигает план децентрализации командной структуры ведомства и разделения его на три региона… это означает, что главы 52 местных управлений по всей стране больше не будут отвечать перед заместителем директора… вместо этого управления будут отчитываться перед директорами трех отделений в штаб-квартире, по восточному, западному и центральному регионам", - пишет издание. По данным газеты, исключениями станут три крупнейших в стране отделения ФБР – в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе – они будут подотчетны замдиректору службы. В письме указывается, что изменения призваны улучшить взаимодействие и руководство внутри службы. Издание указывает, что это нововведение значительно поменяет порядок работы ФБР. Оно отмечает, что существующая организационная структура ФБР была принята после терактов 11 сентября 2001 года для улучшения борьбы с терроризмом.
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нью-йорк (город)
вашингтон (штат)
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в мире, технологии, нью-йорк (город), вашингтон (штат), лос-анджелес, кэш патель, фбр
В мире, Технологии, Нью-Йорк (город), Вашингтон (штат), Лос-Анджелес, Кэш Патель, ФБР
Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ

NYT: глава ФБР Патель объявил о планах децентрализации структуры спецслужбы

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель объявил о планах децентрализовать структуру спецслужбы, руководители почти всех местных управлений вскоре будут подчинены не замдиректору ведомства, а главам трех крупных создаваемых региональных отделений, сообщает газета New York Times со ссылкой на разосланное внутри ФБР электронное письмо.
"Директор ФБР Патель продвигает план децентрализации командной структуры ведомства и разделения его на три региона… это означает, что главы 52 местных управлений по всей стране больше не будут отвечать перед заместителем директора… вместо этого управления будут отчитываться перед директорами трех отделений в штаб-квартире, по восточному, западному и центральному регионам", - пишет издание.
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По данным газеты, исключениями станут три крупнейших в стране отделения ФБР – в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе – они будут подотчетны замдиректору службы.
В письме указывается, что изменения призваны улучшить взаимодействие и руководство внутри службы.
Издание указывает, что это нововведение значительно поменяет порядок работы ФБР. Оно отмечает, что существующая организационная структура ФБР была принята после терактов 11 сентября 2001 года для улучшения борьбы с терроризмом.
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