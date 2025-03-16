https://ria.ru/20250316/fbr-2005273535.html

Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ

Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2025

Глава ФБР анонсировал децентрализацию спецслужбы, пишут СМИ

Глава ФБР Кэш Патель объявил о планах децентрализовать структуру спецслужбы, руководители почти всех местных управлений вскоре будут подчинены не замдиректору... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:50:00+03:00

2025-03-16T04:50:00+03:00

2025-03-16T04:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель объявил о планах децентрализовать структуру спецслужбы, руководители почти всех местных управлений вскоре будут подчинены не замдиректору ведомства, а главам трех крупных создаваемых региональных отделений, сообщает газета New York Times со ссылкой на разосланное внутри ФБР электронное письмо. "Директор ФБР Патель продвигает план децентрализации командной структуры ведомства и разделения его на три региона… это означает, что главы 52 местных управлений по всей стране больше не будут отвечать перед заместителем директора… вместо этого управления будут отчитываться перед директорами трех отделений в штаб-квартире, по восточному, западному и центральному регионам", - пишет издание. По данным газеты, исключениями станут три крупнейших в стране отделения ФБР – в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе – они будут подотчетны замдиректору службы. В письме указывается, что изменения призваны улучшить взаимодействие и руководство внутри службы. Издание указывает, что это нововведение значительно поменяет порядок работы ФБР. Оно отмечает, что существующая организационная структура ФБР была принята после терактов 11 сентября 2001 года для улучшения борьбы с терроризмом.

https://ria.ru/20250221/fbr-2000677001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, нью-йорк (город), вашингтон (штат), лос-анджелес, кэш патель, фбр