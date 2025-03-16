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Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий - РИА Новости, 16.03.2025
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Религия
 
12:47 16.03.2025 (обновлено: 12:51 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/evtikhiy-2005309213.html
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий - РИА Новости, 16.03.2025
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:47:00+03:00
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религия
волгоградская область
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. "Шестнадцатого марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)", – говорится в сообщении канала. Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи. Семнадцатого ноября 2022 был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).
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волгоградская область, русская православная церковь
Религия, Волгоградская область, Русская православная церковь
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий умер после тяжелой болезни

© Фото : Псково-Печерский монастырь/TelegramИеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Псково-Печерский монастырь/Telegram
Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители.
«
"Шестнадцатого марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)", – говорится в сообщении канала.
Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи.
Семнадцатого ноября 2022 был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).
 
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