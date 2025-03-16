https://ria.ru/20250316/evtikhiy-2005309213.html
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий - РИА Новости, 16.03.2025
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T12:47:00+03:00
2025-03-16T12:47:00+03:00
2025-03-16T12:51:00+03:00
религия
волгоградская область
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005309597_0:157:1132:794_1920x0_80_0_0_7427323774b53f368eb0b594cc1fc857.jpg
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. "Шестнадцатого марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)", – говорится в сообщении канала. Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи. Семнадцатого ноября 2022 был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005309597_0:0:1132:849_1920x0_80_0_0_ed54439cc1e3fdee930e86144a49b4e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, русская православная церковь
Религия, Волгоградская область, Русская православная церковь
Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий
Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий умер после тяжелой болезни