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Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий - РИА Новости, 16.03.2025

Умер иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий

Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T12:47:00+03:00

2025-03-16T12:47:00+03:00

2025-03-16T12:51:00+03:00

религия

волгоградская область

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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Иеродиакон Псково-Печерского монастыря Евтихий (Талкалин) скончался в воскресенье, сообщает Telegram-канал обители. "Шестнадцатого марта 2025 года после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу иеродиакон Евтихий (Талкалин)", – говорится в сообщении канала. Иеродиакон Евтихий родился 8 февраля 1970 года в деревне Конный Красноармейского района Волгоградской области. С 14 августа 2000 года он был трудником Псково-Печерского монастыря, нес послушание пастуха. Двадцатого октября 2002 года был пострижен в монахи. Семнадцатого ноября 2022 был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, русская православная церковь