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В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 16.03.2025
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17:17 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/essentuki-2005349138.html
В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 16.03.2025
В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании
Пожар площадью 800 квадратных метров локализовали в Ессентуках, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:17:00+03:00
2025-03-16T17:17:00+03:00
происшествия
ессентуки
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров локализовали в Ессентуках, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. "Огнеборцы МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
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ессентуки
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происшествия, ессентуки, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ессентуки, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

МЧС: в Ессентуках локализовали пожар в здании площадью 800 квадратных метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости
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ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров локализовали в Ессентуках, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"Огнеборцы МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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ПроисшествияЕссентукиСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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