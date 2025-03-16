https://ria.ru/20250316/essentuki-2005349138.html

В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании - РИА Новости, 16.03.2025

В Ессентуках локализовали пожар в неэксплуатируемом здании

Пожар площадью 800 квадратных метров локализовали в Ессентуках, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:17:00+03:00

2025-03-16T17:17:00+03:00

2025-03-16T17:17:00+03:00

происшествия

ессентуки

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 16 мар - РИА Новости. Пожар площадью 800 квадратных метров локализовали в Ессентуках, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю. "Огнеборцы МЧС Ставрополья локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщало, что неэксплуатируемое здание в Ессентуках горит на площади 800 квадратных метров, есть угроза продуктовым складам. На месте работают 43 специалиста и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250213/pozhar-1999191007.html

ессентуки

ставропольский край

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происшествия, ессентуки, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)