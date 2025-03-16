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Мантуров встретился с эмиром Катара в Дохе

Мантуров встретился с эмиром Катара в Дохе - РИА Новости, 16.03.2025

Мантуров встретился с эмиром Катара в Дохе

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:12:00+03:00

2025-03-16T14:12:00+03:00

2025-03-16T15:53:00+03:00

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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье принял в своем дворце в северном пригороде Люсейле первого вице-премьера правительства России Дениса Мантурова, они обсудили пути укрепления двусторонних отношений, сообщила канцелярия эмира на своём сайте."Во время этой встречи шла речь об отношениях между двумя дружественными странами, возможностях их укрепления и развития, в также они обсудили ряд вопросов, имеющих общий интерес", - отмечается в сообщении канцелярии."Первый вице-премьер передал лидеру страны теплый привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. На встрече обсуждались приоритетные направления российско-катарского сотрудничества", - сообщили в свою очередь в секретариате первого вице-премьера РФ.Кроме того, в рамках встречи обозначили необходимость поддержки прямых контактов деловых кругов России и Катара для повышения качества торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.Мантуров приехал в Катар во главе высокопоставленной делегации, которая примет участие в намеченном на 17-18 марта заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и культурному сотрудничеству. Катарскую сторону во время работы комиссии возглавит премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Как сообщили РИА Новости в МИД эмирата, заседание планируется провести в закрытом для прессы режиме.

https://ria.ru/20250226/ssha-2001709866.html

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катар, доха, тамим бен хамад аль тани, россия, денис мантуров, в мире