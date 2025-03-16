https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html

Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам

Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам - РИА Новости, 16.03.2025

Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам

В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и иные... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T09:53:00+03:00

2025-03-16T09:53:00+03:00

2025-03-16T09:53:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых… распространение понятия "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ", - сообщил он. Он добавил, что СК также предложил уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам от 16 лет. "Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению правил дорожного движения… Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей", - отметил Володин. По словам председателя Госдумы, СИМ завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи, но наряду с этим с каждым годом всё больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании. "По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах", - рассказал он. Володин уточнил, что в ходе предыдущего опроса в его Telegram-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД. Также председатель Госдумы попросил подписчиков высказать мнение по предложениям СК.

https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html

https://ria.ru/20250308/pristavy-2003772984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)