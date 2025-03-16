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Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам - РИА Новости, 16.03.2025
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09:53 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/elektrosamokaty-2005288458.html
Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам
Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам - РИА Новости, 16.03.2025
Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам
В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и иные... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T09:53:00+03:00
2025-03-16T09:53:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых… распространение понятия "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ", - сообщил он. Он добавил, что СК также предложил уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам от 16 лет. "Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению правил дорожного движения… Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей", - отметил Володин. По словам председателя Госдумы, СИМ завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи, но наряду с этим с каждым годом всё больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании. "По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах", - рассказал он. Володин уточнил, что в ходе предыдущего опроса в его Telegram-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД. Также председатель Госдумы попросил подписчиков высказать мнение по предложениям СК.
https://ria.ru/20250210/arenda-1998342812.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Володин рассказал о предложениях СК по электросамокатам

Володин: СК предложил ГД приравнять пользователей электросамокатов к водителям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве
Прохожие у пункта электросамокатов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Госдуму поступило предложение Следственного комитета России о том, чтобы распространить понятие "водитель" на тех, кто использует электросамокаты и иные средства индивидуальной мобильности (СИМ), заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"В Государственную думу поступили предложения Следственного комитета, в числе которых… распространение понятия "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ", - сообщил он.
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Он добавил, что СК также предложил уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение, в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно, а также предоставить право на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам от 16 лет.
"Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению правил дорожного движения… Важно найти оптимальное решение, которое обезопасит людей", - отметил Володин.
По словам председателя Госдумы, СИМ завоёвывают всё большую популярность, особенно у молодёжи, но наряду с этим с каждым годом всё больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании.
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"По данным МВД России, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе 6 несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах", - рассказал он.
Володин уточнил, что в ходе предыдущего опроса в его Telegram-канале 54% высказались о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам, а 41% выступили за ужесточение ПДД. Также председатель Госдумы попросил подписчиков высказать мнение по предложениям СК.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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