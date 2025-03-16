https://ria.ru/20250316/eksport-2005373703.html

Финляндия отказалась экспортировать яйца в США

Финляндия отказалась экспортировать яйца в США - РИА Новости, 16.03.2025

Финляндия отказалась экспортировать яйца в США

Власти Финляндии, к которым США обратились за экспортом яиц на фоне их дефицита в стране, отказались предоставлять яйца на фоне возможных трудностей с... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T20:23:00+03:00

2025-03-16T20:23:00+03:00

2025-03-16T20:23:00+03:00

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Власти Финляндии, к которым США обратились за экспортом яиц на фоне их дефицита в стране, отказались предоставлять яйца на фоне возможных трудностей с бюрократией и проверками, сообщил телерадиовещатель Yle. Американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на ассоциацию производителей яиц стран Северной Европы. Как заявила Yle Ассоциация птицеводства Финляндии, США обратились к властям Финляндии по вопросу экспорта яиц. Исполнительный директор ассоциации Леера Лехтиля заявила телерадиовещателю в субботу, что не видит возможным осуществление экспорта такой продукции в данный момент, так как Финляндия еще не проводила переговоры с Штатами по "доступу к рынку". По ее словам, этот долгий процесс может может потребовать проведение продолжительных проверок. "Запуск экспорта - не такое простое дело, так как нет установленных правил", - цитирует Yle Лехтиля. Лехтиля также подчеркнула, что у страны нет разрешения на экспорт яиц в США. По ее словам, для возможного разрешения перевозки яиц потребуется много бюрократических процессов и исследований, так как страна еще ни разу не экспортировала подобной продукции. "Миллионы птиц пришлось забить там из-за птичьего гриппа. Всего у нас в Финляндии четыре миллиона кур-несушек. То количество, которое мы могли бы экспортировать, не решило бы проблему нехватки яиц", - заявила Yle Лехтиля. США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Как выяснило РИА Новости, среди стран "Большой двадцатки" дороже всего яйца в марте стоили как раз в Штатах, хотя еще в конце прошлого года больше всего за них пришлось бы заплатить в Австралии. Ранее из данных Евростата следовало, что оптовые цены на куриные яйца в Евросоюзе выросли до 268,5 евро за 100 килограммов, достигнув исторического максимума на фоне распространения птичьего гриппа в странах объединения. При этом импорт ЕС этого товара в прошлом году подскочил почти на треть. Кроме того, ранее на неделе официальная статистика показала, что стоимость яиц в США выросла в феврале на 59% в годовом выражении, месячный рост был оценен в 10,4%.

https://ria.ru/20250119/ssha-1994425007.html

https://ria.ru/20250216/yaytsa-1999633429.html

https://ria.ru/20250314/yaytsa-2005041919.html

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австралия, сша, евростат, евросоюз, в мире, финляндия