Рейтинг@Mail.ru
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:45 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005352485.html
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии - РИА Новости, 16.03.2025
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии
Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:45:00+03:00
2025-03-16T17:45:00+03:00
культура
нижний новгород
марк эйдельштейн (актер)
олег трофим
шон бейкер
нижегородский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992474487_0:130:2730:1666_1920x0_80_0_0_06cd96c9e21123020d78faad5ab5fee5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему. По словам сотрудника пресс-службы ННГУ Алексея Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза. "В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии", - заявил сотрудник пресс-службы университета. В свою очередь ректор ННГУ Олег Трофимов в своем Telegram-канале пожелал Марку успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки. Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине американца Шона Бейкера "Анора". Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005320291.html
https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/04/1992474487_303:0:2730:1820_1920x0_80_0_0_2bfcd690aa77d30584bcfd57a26fe692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), олег трофим, шон бейкер, нижегородский государственный университет
Культура, Нижний Новгород, Марк Эйдельштейн (актер), Олег Трофим, Шон Бейкер, Нижегородский государственный университет
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии

В ННГУ заявили, что актер Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАктер Марк Эйдельштейн
Актер Марк Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Актер Марк Эйдельштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему.
Марк Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
У актера Эйдельштейна проверят документы по отсрочке от армии
Вчера, 14:03
По словам сотрудника пресс-службы ННГУ Алексея Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза.
"В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии", - заявил сотрудник пресс-службы университета.
В свою очередь ректор ННГУ Олег Трофимов в своем Telegram-канале пожелал Марку успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки.
Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине американца Шона Бейкера "Анора". Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
Кадр из фильма Анора - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В мире животных: откровенно об "Аноре" с Борисовым и Эйдельштейном
13 января, 08:00
 
КультураНижний НовгородМарк Эйдельштейн (актер)Олег ТрофимШон БейкерНижегородский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала