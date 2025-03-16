https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005352485.html
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии - РИА Новости, 16.03.2025
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии
Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:45:00+03:00
2025-03-16T17:45:00+03:00
2025-03-16T17:45:00+03:00
культура
нижний новгород
марк эйдельштейн (актер)
олег трофим
шон бейкер
нижегородский государственный университет
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему. По словам сотрудника пресс-службы ННГУ Алексея Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза. "В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии", - заявил сотрудник пресс-службы университета. В свою очередь ректор ННГУ Олег Трофимов в своем Telegram-канале пожелал Марку успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки. Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине американца Шона Бейкера "Анора". Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".
https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005320291.html
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нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), олег трофим, шон бейкер, нижегородский государственный университет
Культура, Нижний Новгород, Марк Эйдельштейн (актер), Олег Трофим, Шон Бейкер, Нижегородский государственный университет
ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии
В ННГУ заявили, что актер Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии