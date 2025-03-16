https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005352485.html

ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии

ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии - РИА Новости, 16.03.2025

ВУЗ подтвердил отсрочку Эйдельштейна от армии

Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:45:00+03:00

2025-03-16T17:45:00+03:00

2025-03-16T17:45:00+03:00

культура

нижний новгород

марк эйдельштейн (актер)

олег трофим

шон бейкер

нижегородский государственный университет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Актер Марк Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии, поскольку учится в аспирантуре Нижегородского государственного университета (ННГУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. Ранее Telegram-канал Mash разместил публикацию о том, что якобы военкомат Нижнего Новгорода разыскивает Эйдельштейна, так как у него закончилась отсрочка от армии. Позже Mash разместил видеокомментрий актера, где он рассказал о том, что не сдал вовремя сессию и сейчас как раз приехал в Нижний Новгород решать эту проблему. По словам сотрудника пресс-службы ННГУ Алексея Никонова, Эйдельштейн учится в аспирантуре филологического факультета вуза. "В трёхлетнюю аспирантуру по специальности 5.9 "Филология" Марк Эйдельштейн зачислен в 2023 году. Учится на бюджете. Аспирантура даёт право на отсрочку. Правда, в этот раз, видимо, он останется без стипендии", - заявил сотрудник пресс-службы университета. В свою очередь ректор ННГУ Олег Трофимов в своем Telegram-канале пожелал Марку успехов, а всем студентам напомнил о важности сдачи сессии в установленные сроки. Марк Эйдельштейн – российский актер, родился в 2002 году в Нижнем Новгороде. Известность ему принесли роли в сериале "Монастырь", фантастическом фильме "Сто лет тому вперед", а также оскароносной картине американца Шона Бейкера "Анора". Благодаря роли в последнем фильме Эйдельштейн на протяжении последних нескольких месяцев был гостем церемоний награждения ряда мировых кинопремий, таких как "Оскар", BAFTA , "Золотой глобус".

https://ria.ru/20250316/ejdelshtejn-2005320291.html

https://ria.ru/20250113/kino-1993182487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижний новгород, марк эйдельштейн (актер), олег трофим, шон бейкер, нижегородский государственный университет