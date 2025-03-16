https://ria.ru/20250316/duda-2005267963.html

Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт

Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2025

Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт

Мысль о том, что президент Польши Анджей Дуда просто хочет напоследок порисоваться на фоне общеполитической обстановки в Европе, поскольку в мае в республике... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T03:09:00+03:00

2025-03-16T03:09:00+03:00

2025-03-16T03:09:00+03:00

польша

европа

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анджей дуда

евгений бужинский

российский совет по международным делам

в мире

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мысль о том, что президент Польши Анджей Дуда просто хочет напоследок порисоваться на фоне общеполитической обстановки в Европе, поскольку в мае в республике будут выбирать нового президента, заявил в интервью сайту "Аргументы и факты" бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский. "Сейчас часть своего европейского арсенала США хранят на авиабазе в немецком Бюхеле. Чтобы перебазировать эту эскадрилью в Польшу, надо создать там соответствующую инфраструктуру, хранилища. Это будет стоить сотни миллионов долларов. Зачем это нужно американцам? Чтобы перенести ядерные бомбы поближе к России? Но лишние 500 километров погоды не делают. Так что никакого военного смысла в этом перемещении нет. Думаю, Дуда просто хочет напоследок порисоваться – в мае в Польше будут выбирать нового президента", - говорится в статье АиФ. Также в материале отмечается, что "поляки давно позиционируют себя как главную опору Америки в Европе. Хотя быть чем-то вроде Германии образца 1950-х". По словам Бужинского, ему американские военные в свое время рассказывали, как поляки выпрашивали у них размещение на своей территории хоть какого-нибудь американского военного объекта, а лучше – войсковой части или соединения. "А уж как они обрадовались, когда американцы решили развернуть у них базу ПРО (десять шахтных пусковых установок противоракет GBI). Вообще-то ядерное оружие - очень дорогая игрушка", - заключил экс-военный чиновник.

https://ria.ru/20250313/polsha-2004665424.html

https://ria.ru/20250314/prognoz-2005031880.html

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сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, европа, сша, анджей дуда, евгений бужинский, российский совет по международным делам, в мире