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Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
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03:09 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/duda-2005267963.html
Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт
Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт - РИА Новости, 16.03.2025
Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт
Мысль о том, что президент Польши Анджей Дуда просто хочет напоследок порисоваться на фоне общеполитической обстановки в Европе, поскольку в мае в республике... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T03:09:00+03:00
2025-03-16T03:09:00+03:00
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евгений бужинский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мысль о том, что президент Польши Анджей Дуда просто хочет напоследок порисоваться на фоне общеполитической обстановки в Европе, поскольку в мае в республике будут выбирать нового президента, заявил в интервью сайту "Аргументы и факты" бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский. "Сейчас часть своего европейского арсенала США хранят на авиабазе в немецком Бюхеле. Чтобы перебазировать эту эскадрилью в Польшу, надо создать там соответствующую инфраструктуру, хранилища. Это будет стоить сотни миллионов долларов. Зачем это нужно американцам? Чтобы перенести ядерные бомбы поближе к России? Но лишние 500 километров погоды не делают. Так что никакого военного смысла в этом перемещении нет. Думаю, Дуда просто хочет напоследок порисоваться – в мае в Польше будут выбирать нового президента", - говорится в статье АиФ. Также в материале отмечается, что "поляки давно позиционируют себя как главную опору Америки в Европе. Хотя быть чем-то вроде Германии образца 1950-х". По словам Бужинского, ему американские военные в свое время рассказывали, как поляки выпрашивали у них размещение на своей территории хоть какого-нибудь американского военного объекта, а лучше – войсковой части или соединения. "А уж как они обрадовались, когда американцы решили развернуть у них базу ПРО (десять шахтных пусковых установок противоракет GBI). Вообще-то ядерное оружие - очень дорогая игрушка", - заключил экс-военный чиновник.
https://ria.ru/20250313/polsha-2004665424.html
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польша, европа, сша, анджей дуда, евгений бужинский, российский совет по международным делам, в мире
Польша, Европа, США, Анджей Дуда, Евгений Бужинский, Российский совет по международным делам, В мире
Дуда просто хочет покрасоваться перед выборами в Польше, считает эксперт

Генерал Бужинский: Дуда хочет напоследок порисоваться на фоне обстановки в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Мысль о том, что президент Польши Анджей Дуда просто хочет напоследок порисоваться на фоне общеполитической обстановки в Европе, поскольку в мае в республике будут выбирать нового президента, заявил в интервью сайту "Аргументы и факты" бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский.
"Сейчас часть своего европейского арсенала США хранят на авиабазе в немецком Бюхеле. Чтобы перебазировать эту эскадрилью в Польшу, надо создать там соответствующую инфраструктуру, хранилища. Это будет стоить сотни миллионов долларов. Зачем это нужно американцам? Чтобы перенести ядерные бомбы поближе к России? Но лишние 500 километров погоды не делают. Так что никакого военного смысла в этом перемещении нет. Думаю, Дуда просто хочет напоследок порисоваться – в мае в Польше будут выбирать нового президента", - говорится в статье АиФ.
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Также в материале отмечается, что "поляки давно позиционируют себя как главную опору Америки в Европе. Хотя быть чем-то вроде Германии образца 1950-х".
По словам Бужинского, ему американские военные в свое время рассказывали, как поляки выпрашивали у них размещение на своей территории хоть какого-нибудь американского военного объекта, а лучше – войсковой части или соединения.
"А уж как они обрадовались, когда американцы решили развернуть у них базу ПРО (десять шахтных пусковых установок противоракет GBI). Вообще-то ядерное оружие - очень дорогая игрушка", - заключил экс-военный чиновник.
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ПольшаЕвропаСШААнджей ДудаЕвгений БужинскийРоссийский совет по международным деламВ мире
 
 
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