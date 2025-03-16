https://ria.ru/20250316/dubaj-2005260792.html
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты - РИА Новости, 16.03.2025
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:15:00+03:00
2025-03-16T01:15:00+03:00
2025-03-16T01:15:00+03:00
туризм
новости - туризм
дубай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_adb0938f49eacc457f5379455b4e5218.jpg
ДУБАЙ, 16 мар - РИА Новости. В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Дизайн гостиницы был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Она включает 386 номеров и 82 апартамента с индивидуальными причалами для яхт. Новый отель расположен рядом с символами Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), имеющей форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.
https://ria.ru/20240918/dubaj-1973320680.html
дубай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991513316_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6f8351dc13fbb283216b71d5534b9e42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, дубай, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, В мире
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты