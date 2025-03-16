https://ria.ru/20250316/dubaj-2005260792.html

В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты

В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты - РИА Новости, 16.03.2025

В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты

В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T01:15:00+03:00

2025-03-16T01:15:00+03:00

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ДУБАЙ, 16 мар - РИА Новости. В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Дизайн гостиницы был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Она включает 386 номеров и 82 апартамента с индивидуальными причалами для яхт. Новый отель расположен рядом с символами Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), имеющей форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.

https://ria.ru/20240918/dubaj-1973320680.html

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, дубай, в мире