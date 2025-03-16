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В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты - РИА Новости, 16.03.2025
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Туризм
 
01:15 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/dubaj-2005260792.html
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты - РИА Новости, 16.03.2025
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты
В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T01:15:00+03:00
2025-03-16T01:15:00+03:00
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ДУБАЙ, 16 мар - РИА Новости. В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. Дизайн гостиницы был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Она включает 386 номеров и 82 апартамента с индивидуальными причалами для яхт. Новый отель расположен рядом с символами Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), имеющей форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.
https://ria.ru/20240918/dubaj-1973320680.html
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новости - туризм, дубай, в мире
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, В мире
В Дубае открылся отель, имеющий форму роскошной яхты

В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты

© Екатерина ЧесноковаДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 16 мар - РИА Новости. В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab, имеющий форму роскошной яхты, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
Дизайн гостиницы был вдохновлен футуристической супер-яхтой. Она включает 386 номеров и 82 апартамента с индивидуальными причалами для яхт.
Новый отель расположен рядом с символами Дубая: гостиницами Бурж эль-Араб (Burj Al Arab), имеющей форму паруса, и Jumeirah Beach Hotel, напоминающей по форме волну.
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