https://ria.ru/20250316/dtp-2005347727.html

В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб

В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 16.03.2025

В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб

Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T17:01:00+03:00

2025-03-16T17:01:00+03:00

2025-03-16T17:06:00+03:00

происшествия

новгородская область

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005347972_0:211:451:465_1920x0_80_0_0_d96ed39d9be2dba69ed0f93fb5c87243.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе. Столкнулись три автомобиля - два легковых и грузовой. 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Jetta под управлением 25-летнего водителя. От удара Chevrolet Lacetti отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Его пассажир, мужчина 1991 года рождения, с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Валдайский многопрофильный медицинский центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20250105/dtp-1992615192.html

новгородская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, москва