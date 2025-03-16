В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб
В Новгородской области столкнулись две иномарки и фура, один водитель погиб
© Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/TelegramДТП на 400-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в Новгородской области
© Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/Telegram
ДТП на 400-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе. Столкнулись три автомобиля - два легковых и грузовой. 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Jetta под управлением 25-летнего водителя. От удара Chevrolet Lacetti отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.
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"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Его пассажир, мужчина 1991 года рождения, с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Валдайский многопрофильный медицинский центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.