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В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 16.03.2025
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17:01 16.03.2025 (обновлено: 17:06 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/dtp-2005347727.html
В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб
В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб - РИА Новости, 16.03.2025
В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T17:01:00+03:00
2025-03-16T17:06:00+03:00
происшествия
новгородская область
москва
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД по региону. Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе. Столкнулись три автомобиля - два легковых и грузовой. 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Jetta под управлением 25-летнего водителя. От удара Chevrolet Lacetti отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Его пассажир, мужчина 1991 года рождения, с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Валдайский многопрофильный медицинский центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992615192.html
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происшествия, новгородская область, москва
Происшествия, Новгородская область, Москва
В Новгородской области столкнулись три автомобиля, один человек погиб

В Новгородской области столкнулись две иномарки и фура, один водитель погиб

© Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/TelegramДТП на 400-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в Новгородской области
ДТП на 400-м километре федеральной автодороги М-10 Россия в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/Telegram
ДТП на 400-м километре федеральной автодороги М-10 "Россия" в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе М-10 "Россия" в Валдайском округе Новгородской области, один из водителей погиб, сообщает Управление ГИБДД по региону.
Уточняется, что ДТП произошло в воскресенье около 14.00 мск на 400 километре трассы М-10 "Россия" в Валдайском округе. Столкнулись три автомобиля - два легковых и грузовой. 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь со стороны Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающимся в попутном направлении Volkswagen Jetta под управлением 25-летнего водителя. От удара Chevrolet Lacetti отбросило на полосу встречного движения, где машина столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом.
«
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Chevrolet скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Его пассажир, мужчина 1991 года рождения, с различными травмами бригадой скорой медицинской помощи доставлен в Валдайский многопрофильный медицинский центр", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
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