https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html

Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика

Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика - РИА Новости, 16.03.2025

Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика

Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин,... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T00:53:00+03:00

2025-03-16T00:53:00+03:00

2025-03-16T01:27:00+03:00

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сербия

босния и герцеговина

республика сербская

милорад додик

александр вулин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, слова приводит газета Novosti."Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?" —сказал политик.В минувшую среду прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика. Президента Республики Сербской обвинили в нападении на конституционный порядок. Кроме того, аналогичные постановления вынесли в отношении премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции Боснии и Герцеговины. Парламент Республики в пятницу одобрил проект.

https://ria.ru/20250315/dodik-2005189661.html

https://ria.ru/20250307/vuchich-2003650189.html

сербия

босния и герцеговина

республика сербская

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в мире, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, александр вулин