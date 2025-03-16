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Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика - РИА Новости, 16.03.2025
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00:53 16.03.2025 (обновлено: 01:27 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/dodik-2005259023.html
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика - РИА Новости, 16.03.2025
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика
Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин,... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T00:53:00+03:00
2025-03-16T01:27:00+03:00
в мире
сербия
босния и герцеговина
республика сербская
милорад додик
александр вулин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, слова приводит газета Novosti."Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?" —сказал политик.В минувшую среду прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика. Президента Республики Сербской обвинили в нападении на конституционный порядок. Кроме того, аналогичные постановления вынесли в отношении премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции Боснии и Герцеговины. Парламент Республики в пятницу одобрил проект.
https://ria.ru/20250315/dodik-2005189661.html
https://ria.ru/20250307/vuchich-2003650189.html
сербия
босния и герцеговина
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в мире, сербия, босния и герцеговина, республика сербская, милорад додик, александр вулин
В мире, Сербия, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии заявил о возможном аресте Додика

Вице-премьер Сербии Вулин не исключил арест президента РС БиГ Додика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика в ночь с 15 на 16 марта могут арестовать силами европейских сил, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, слова приводит газета Novosti.
"Если план западных служб по разжиганию гражданской войны будет реализован сегодня, в течение ночи в Баня-Луке будет предпринята попытка ареста Додика, Стевандича и Вишковича по постановлению суда. Исполнена Еврофором или военизированными формированиями, вновь собранными Насером Оричем. Сербы, что вам непонятно?" —сказал политик.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Додик заявил о формировании в Европе антитрамповского блока
Вчера, 14:34
В минувшую среду прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать Милорада Додика. Президента Республики Сербской обвинили в нападении на конституционный порядок. Кроме того, аналогичные постановления вынесли в отношении премьер-министра Радована Вишковича и председателя парламента Ненада Стевандича.
Ранее президент Республики Сербской заявил, что вынесет на общественное обсуждение новую редакцию конституции энтитета (части страны), которая, по его словам, не будет противоречить конституции Боснии и Герцеговины. Парламент Республики в пятницу одобрил проект.
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Вучич обсудил с Путиным давление на Додика в Боснии и Герцеговине
7 марта, 15:34
 
В миреСербияБосния и ГерцеговинаРеспублика СербскаяМилорад ДодикАлександр Вулин
 
 
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