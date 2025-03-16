Рейтинг@Mail.ru
В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 16.03.2025 (обновлено: 04:58 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/devis-2005273740.html
В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине
В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 16.03.2025
В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине
Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы Запад прислушался к России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T04:57:00+03:00
2025-03-16T04:58:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дэниел дэвис
владимир путин
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы Запад прислушался к России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения, это буквально причина начала конфликта в 2014 году &lt;…&gt; В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?" — сказал он.Аналитик отметил, что на Западе никто не говорит о возможностях ранее завершить и даже предотвратить конфликт, никто не упоминает о том, что Киев отверг проекты двух сделок, предложенных Москвой."С самого начала Россия пыталась решить все дипломатическим путем &lt;…&gt; Все можно было закончить в 2022, 2023 или даже в 2014 годах. Но каждый раз, когда звучал отказ, Россия становилась только сильнее", — заключил Дэвис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.Ранее Россия представляла Украине два проекта мирной сделки, в 2022 и 2023 годах, но они были отвергнуты Киевом после консультаций с Западными союзниками.
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
https://ria.ru/20250316/ritter-2005271863.html
https://ria.ru/20250316/merkuris-2005266432.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, дэниел дэвис, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Дэниел Дэвис, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине

Аналитик Дэвис: конфликт на Украине можно было завершить намного раньше

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы Запад прислушался к России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения, это буквально причина начала конфликта в 2014 году <…> В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?" — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
Аналитик отметил, что на Западе никто не говорит о возможностях ранее завершить и даже предотвратить конфликт, никто не упоминает о том, что Киев отверг проекты двух сделок, предложенных Москвой.
"С самого начала Россия пыталась решить все дипломатическим путем <…> Все можно было закончить в 2022, 2023 или даже в 2014 годах. Но каждый раз, когда звучал отказ, Россия становилась только сильнее", — заключил Дэвис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Спланировано заранее": в США раскрыли, что Трамп хочет от Европы и России
04:10
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
Ранее Россия представляла Украине два проекта мирной сделки, в 2022 и 2023 годах, но они были отвергнуты Киевом после консультаций с Западными союзниками.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
"Сорвали сделку": в Британии оценили слова Путина о предложении США
02:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДэниел ДэвисВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала