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В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине

В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 16.03.2025

В США неожиданно высказались о мирном процессе по Украине

Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы Запад прислушался к России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T04:57:00+03:00

2025-03-16T04:57:00+03:00

2025-03-16T04:58:00+03:00

в мире

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дэниел дэвис

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине можно было завершить намного раньше, если бы Запад прислушался к России, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Украина хочет мира? Та самая Украина, которая не выполнила ключевое требование Минских соглашений о предоставлении автономии и обеспечении прав русскоговорящего населения, это буквально причина начала конфликта в 2014 году <…> В 2022 году они отказались от мира, отказались признать нейтральный статус. Они отказались от мира в 2023 и 2024 годах, отказались и в 2025 году. Украина точно хочет мира?" — сказал он.Аналитик отметил, что на Западе никто не говорит о возможностях ранее завершить и даже предотвратить конфликт, никто не упоминает о том, что Киев отверг проекты двух сделок, предложенных Москвой."С самого начала Россия пыталась решить все дипломатическим путем <…> Все можно было закончить в 2022, 2023 или даже в 2014 годах. Но каждый раз, когда звучал отказ, Россия становилась только сильнее", — заключил Дэвис.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.Ранее Россия представляла Украине два проекта мирной сделки, в 2022 и 2023 годах, но они были отвергнуты Киевом после консультаций с Западными союзниками.

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в мире, россия, украина, киев, дэниел дэвис, владимир путин