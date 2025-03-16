https://ria.ru/20250316/deti-2005324352.html

Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале

Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале - РИА Новости, 16.03.2025

Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале

Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли... РИА Новости, 16.03.2025

2025-03-16T14:30:00+03:00

2025-03-16T14:30:00+03:00

2025-03-16T14:30:00+03:00

происшествия

ямальский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли по дороге в чум, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. "В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте". Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html

ямальский район

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ямальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал