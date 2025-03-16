Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 16.03.2025
https://ria.ru/20250316/deti-2005324352.html
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале - РИА Новости, 16.03.2025
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:30:00+03:00
2025-03-16T14:30:00+03:00
происшествия
ямальский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005324002_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_54d9fd7ab548cb1d5ed412019d86c4b8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли по дороге в чум, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. "В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте". Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
ямальский район
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005324002_34:0:1166:849_1920x0_80_0_0_5cffec0d4977c783a0fc1c65afb497ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ямальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал
Происшествия, Ямальский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ямал
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале

На Ямале 2 детей погибли во время ночевки в санях из-за сломавшегося снегохода

© Фото : Денис Забелин/ВКонтактеНа Ямале двое детей из семьи кочевников погибли во время ночевки в санях
На Ямале двое детей из семьи кочевников погибли во время ночевки в санях - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Денис Забелин/ВКонтакте
На Ямале двое детей из семьи кочевников погибли во время ночевки в санях
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли по дороге в чум, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета.
"В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте".
Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь четырехлетней девочке, которую обнаружили на сельской дороге - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В Красноярском крае спасли замерзающую четырехлетнюю девочку
19 января 2024, 06:23
 
ПроисшествияЯмальский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ямал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала