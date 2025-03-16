https://ria.ru/20250316/deti-2005324352.html
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале - РИА Новости, 16.03.2025
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T14:30:00+03:00
2025-03-16T14:30:00+03:00
2025-03-16T14:30:00+03:00
происшествия
ямальский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005324002_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_54d9fd7ab548cb1d5ed412019d86c4b8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе во время ночевки в санях, до этого у семьи сломался снегоход, и они застряли по дороге в чум, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета. "В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте". Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20240119/spasenie-1922246125.html
ямальский район
россия
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005324002_34:0:1166:849_1920x0_80_0_0_5cffec0d4977c783a0fc1c65afb497ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ямальский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), ямал
Происшествия, Ямальский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ямал
Появились подробности гибели детей в тундре на Ямале
На Ямале 2 детей погибли во время ночевки в санях из-за сломавшегося снегохода